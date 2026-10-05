British Airways renforce le trafic aérien vers la Barbade avec un service Gatwick disponible toute l’année

British Airways va augmenter de manière significative son trafic aérien vers la Barbade, en ajoutant plus de 120 000 sièges par an grâce à un renforcement des capacités hivernales et au redémarrage d’une desserte annuelle au départ de Londres Gatwick.

La compagnie prévoit une hausse des places vers la Barbade de 70 % durant l’hiver 2026/2027 et de plus de 100 % durant l’été 2027, selon le Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI).

À partir du 25 octobre 2026, British Airways opérera une liaison directe quotidienne entre Londres Gatwick et Grantley Adams International Airport, coïncidant avec le début de la saison hivernale de l’Association internationale du transport aérien (IATA).

Cette nouvelle desserte depuis Gatwick viendra compléter le service existant quotidien au départ de Heathrow jusqu’au mois de novembre. Le service depuis Heathrow passera à deux vols par jour entre décembre et mars 2027.

Durant la saison hivernale, BA opérera donc trois vols directs quotidiens du Royaume-Uni vers la Barbade — un depuis Gatwick et deux depuis Heathrow — marquant la première fois que l’île voit trois dessertes quotidiennes par la compagnie.

Le service depuis Gatwick se poursuivra jusqu’à l’été 2027, créant ainsi la première desserte estivale quotidienne en double service de BA vers la Barbade.

Le vol depuis Gatwick fonctionnera en partage avec des rotations vers le Guyana, Tobago ou Grenade pendant six jours de la semaine, tandis que les mercredis présenteront une desserte dédiée vers la Barbade.

Les responsables du tourisme à Barbade estiment que cet accroissement de l’offre offrira aux voyageurs britanniques, y compris les familles, une plus grande flexibilité tout en répondant à la demande de voyages tout au long de l’année vers l’île.

Cette capacité estivale supplémentaire devrait aussi faciliter l’accès aux principaux événements de Barbade, notamment le Crop Over Festival, le Barbados Ninja Throwdown, Dive Fest et Rally Barbados.

Andrea Franklin, directrice générale de BTMI, a déclaré que l’augmentation de la capacité traduira une demande continue pour les voyages vers Barbade.

« Cette demande pour Barbade et pour la région est évidente », a déclaré Franklin. « Nous sommes particulièrement heureux que BA continue de démontrer cette forte confiance en Barbade comme destination, comme en témoigne son engagement à augmenter la capacité sur la liaison Barbade à présent. »

Elle a précisé que maintenir l’accès pour les visiteurs britanniques demeure une priorité pour l’île.

« Veiller à ce que Barbade reste accessible à nos précieux visiteurs britanniques est une priorité absolue », a déclaré Franklin. « ce partenariat élargi avec British Airways offre aussi d’excellentes options de connectivité, multipliant les occasions pour les voyageurs de toutes les régions du Royaume-Uni, d’Europe, du continent africain, du Moyen-Orient et au-delà. »

Cette augmentation du trafic aérien s’inscrit dans la stratégie touristique plus large de Barbade et renforce les liens de longue date avec le marché britannique.

British Airways sert Barbade depuis plus de 72 ans et continue d’assurer des liaisons directes entre les deux destinations.

BTMI affirme que l’horaire élargi renforce la position de Barbade comme destination anglophone majeure des Caraïbes sur le marché britannique, tout en offrant un accès supplémentaire pour les voyageurs pendant les saisons hivernale et estivale.