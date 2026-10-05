Le Belize envisage une réponse diplomatique après une incursion militaire guatémaltèque présumée

Le Premier ministre du Belize, John Briceño, a indiqué que son gouvernement pourrait rappeler l’ambassadeur du Belize au Guatemala pour consultations à la suite d’une prétendue incursion d’un aéronef militaire guatémaltèque dans l’espace aérien du Belize.

Briceño a également déclaré que son administration pourrait convoquer l’ambassadeur du Guatemala alors que le Belize pèse sa réponse à l’incident, qui a ajouté des tensions au différend territorial de longue date entre les deux pays.

Le premier ministre a précisé que le Belize doit répondre avec prudence, tout en maintenant les canaux diplomatiques ouverts et en protégeant l’affaire territoriale en cours devant la Cour internationale de Justice (CIJ).

« C’est ce que font tous les pays lorsque quelque chose se produit dans un autre pays. Vous faites venir votre ambassadeur pour obtenir une compréhension claire, discuter et comprendre ce qui se passe de l’autre côté. Chaque pays le fait », a déclaré Briceño.

Il a souligné l’importance de maintenir la communication avec le Guatemala malgré le différend.

« En même temps, il est important que nous restions toujours connectés avec le gouvernement guatémaltèque. Nous sommes voisins; cela ne changera pas », a-t-il dit.

Briceño a dit qu’il restait convaincu que le Belize l’emporterait dans l’affaire devant la CIJ.

« Nous croyons qu’à la CIJ, nous avons toute confiance que nous allons gagner cette affaire, donc nous devons entretenir de bonnes relations avec le Guatemala », a-t-il déclaré.

Le Belize et le Guatemala entretiennent un différend territorial de longue date, le Guatemala réclamant des territoires, des îles et des zones maritimes que le Belize considère comme faisant partie de son territoire souverain. Le différend est actuellement devant la CIJ.

Les deux pays ont repris leurs discussions sur le différend en mars 2000 avec l’aide de l’Organisation des États américains (OEA). Ils ont signé leur premier accord sur des mesures de renforcement de la confiance le 8 novembre 2000, établissant une « ligne d’adjacence » et une « zone d’adjacence » d’un kilomètre de chaque côté.

Un deuxième accord a été signé le 7 février 2003, et a été modifié par la suite en septembre 2005 par l’Accord-cadre pour les négociations et les mesures de renforcement de la confiance entre le Belize et le Guatemala.

Briceño a dit la semaine dernière que le Belize s’était rapproché d’une résolution du différend après avoir été informé le 17 septembre que la CIJ commencerait à entendre les plaidoiries orales dans l’affaire Belize-Guatemala en février 2027. La cour entendra ensuite les plaidoiries orales dans l’affaire distincte Belize-Honduras.

« Trop longtemps, nos frontières ont été contestées par notre voisin, le Guatemala. Nous attendons avec impatience la fin de ce processus, lorsque nous pensons que le Belize sera justifié, et que nous pourrons renforcer et améliorer les relations avec le gouvernement et le grand peuple guatémaltèque », a déclaré Briceño.

Le Guatemala a demandé un exercice de vérification de l’OEA sur le dernier incident. Briceño a défendu la demande tout en remettant en question la manière dont le Guatemala gère l’affaire.

« Mettons les choses au clair : si c’était vous, ne feriez-vous pas la même chose ? » a-t-il déclaré.

« Essayer de vous tirer d’affaire en bluffant ? Et c’est exactement ce qu’ils essaient de faire : bluff et s’en sortir, et j’ai confiance dans la vérification de l’OEA. »

Briceño a dit que l’OEA avait été « plutôt impartiale » dans sa gestion des questions impliquant les deux pays, bien qu’il ait reconnu que l’organisation peut parfois prendre trop de temps pour mener à bien son travail.

Des responsables guatémaltèques ont accepté de soumettre les rapports et l’aéronef impliqué à examen, tandis que des dirigeants guatémaltèques ont nié que le vol présumé ait eu lieu.

Pendant ce temps, la cheffe de l’opposition du Belize, Tracy Panton, a déclaré que l’incident ne devrait pas être politisé et a appelé à une approche non partisane pour protéger l’intégrité territoriale du pays.

« La situation avec les menaces voilées et peut-être pas si voilées que cela de la part de l’armée guatémaltèque, l’agression, l’intimidation que nous avons connue ce mois-ci en particulier, n’est pas une chose à prendre à la légère », a déclaré Panton.

« Cela ne doit pas être pris à la légère. Cela ne doit pas non plus être politisé. Il devrait y avoir une approche non partisane pour sauvegarder l’intégrité territoriale du Belize et pour protéger notre souveraineté », a-t-elle ajouté.

Panton a dit que le Belize devrait continuer à s’en remettre à la diplomatie compte tenu du déséquilibre militaire entre les deux pays.

« La vérité, c’est que le Belize ne dispose pas de la puissance militaire que possède notre voisin, le Guatemala. Nous devons donc faire appel à la diplomatie. Mais nous devons l’utiliser avec clarté, avec constance, et nous devons nous assurer de rester fidèles aux préoccupations du peuple belizéen », a-t-elle déclaré.

Panton a également critiqué ce qu’elle a décrit comme des signaux mitigés du gouvernement, pointant les interactions sociales entre des responsables belizéens et guatémaltèques.

« On ne peut pas dire, d’un côté, que l’on dénonce l’agression du Guatemala et, de l’autre côté, que votre épouse passe du temps avec la Première dame du Guatemala. C’est tout à fait inacceptable », a-t-elle déclaré.