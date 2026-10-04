Parlement de Grenade dissous vendredi avant l’annonce des élections

Le Premier ministre Dickon Mitchell a confirmé que le Parlement de Grenade sera dissous le vendredi 2 octobre, ouvrant la voie à la prochaine élection générale du pays.

Mitchell a également exhorté les électeurs grenadiens qui ne sont pas encore inscrits à voter à finaliser le processus d’ici la fin de cette semaine, précisant que vendredi sera le dernier jour d’inscription avant la dissolution du Parlement.

« Vendredi de cette semaine est le dernier jour pour l’inscription, et la raison simple est que le Parlement sera dissous ce vendredi; une fois dissous, l’arrêté appelant les élections sera établi par le Gouverneur général [Cécile La Grenade], et, par conséquent, cela signifie qu’il n’y aura plus d’inscriptions complémentaires », a déclaré Mitchell.

« Et nous voulons vraiment les inciter à venir s’inscrire cette semaine », a-t-il ajouté.

Le Parti démocratique national (NDC), au pouvoir, a intensifié ses activités politiques par une série de mini-rassemblements à travers l’ensemble du territoire continental de Grenade, alors qu’il se prépare pour la prochaine campagne électorale.

Le parti prévoit d’organiser un grand rassemblement à St. Mark dimanche, lors duquel il est attendu qu’il lance officiellement sa campagne électorale générale et présente ses candidats.

Mitchell a exprimé sa confiance dans le bilan de son administration au cours des quatre dernières années et a déclaré que le gouvernement se préparait à l’élection tout au long de son mandat.

« Le fait d’annoncer la date au 4 octobre est une indication claire que nous nous préparons et savons ce que nous avons. Et d’une certaine manière, je pense que nous nous préparons depuis ces quatre années », a-t-il déclaré.

« Je pense que nous avons travaillé dur. Nous avons essayé d’être accessibles, nous avons tenté d’être responsables, nous avons cherché à tenir les engagements de notre mandat. Maintenant, il est temps de retourner vers le peuple et d’obtenir sa validation sur cela », a ajouté Mitchell.