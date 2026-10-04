L’ONU condamne la dernière attaque de gangs en Haïti alors que la violence se poursuit

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a condamné une attaque de gangs en Haïti qui a fait au moins 11 morts et plusieurs blessés dans la troisième section communale de Gros-Morne, lundi.

Quatre membres d’une même famille figuraient parmi les personnes tuées après avoir été pris dans les échanges de tirs alors qu’ils transportaient une femme malade à l’hôpital. Trois suspects du gang armé Kokorat San Ras ont également été tués.

Le maire par intérim de Gros-Morne, Hubert Cénéac, a déclaré que la violence faisait suite à un affrontement entre des membres du gang Kokorat San Ras et un contingent sri-lankais de la Force de suppression des gangs (GSF) dans la section communale voisine de Savane Longue.

Selon Cénéac, les forces de sécurité sont entrées dans la zone pour dégager un tronçon de la route nationale reliant les départements du Nord-Ouest et de l’Artibonite, où le gang avait mis en place un poste de contrôle pour extorquer les conducteurs et leurs passagers.

Le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que Guterres avait condamné l’attaque et avait averti qu’elle témoignait du coût continuing de la violence des gangs pour les communautés haïtiennes.

« Je peux vous dire que le Secrétaire général condamne l’attaque de gangs signalée lundi à Gros-Morne, l’une des communes de ce département, qui aurait fait au moins 11 morts », a déclaré Dujarric.

« Cette attaque horrifique est un autre rappel du lourd tribut que la violence des gangs continue d’imposer aux Haïtiens vivant dans des zones sous le contrôle ou simplement sous l’influence de gangs armés », a-t-il ajouté.

Selon Dujarric, l’attaque souligne également la nécessité de renforcer les efforts de sécurité en Haïti, y compris le déploiement intégral de la Force de suppression des gangs (GSF) en soutien à la Police nationale haïtienne.

Il a aussi appelé à des efforts plus larges pour s’attaquer aux facteurs sous-jacents à la violence et à l’instabilité.

« Selon nos collègues du Bureau des droits humains, plus de 3 000 êtres humains ont été tués en Haïti entre janvier et juin de cette année », a déclaré Dujarric.

Il a ajouté que l’ONU et ses partenaires continuent de fournir de la nourriture, des soins de santé, un soutien psychosocial et une aide d’urgence en espèces, mais les besoins humanitaires dépassent encore les ressources disponibles.

Ces déclarations interviennent après que le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté lundi pour prolonger le mandat de la GSF de six mois, alors qu’Haïti se prépare à des élections en décembre. On s’attend à ce que la force compte environ 5 500 personnels une fois pleinement déployée.

Par ailleurs, les évêques catholiques haïtiens ont averti que la dégradation de la sécurité et de la situation politique du pays suscite une inquiétude croissante.

Dans un communiqué, les évêques ont déclaré que Haïti connaissait « une descente en enfer qui nous inquiète de jour en jour ».

« La situation générale se dégrade sous nos yeux horrifiés : d’un côté l’avancée alarmante des groupes armés qui occupent nos quartiers et la flambée des enlèvements — qui traumatisent nos familles et perturbent le fonctionnement des écoles et des universités — et de l’autre, le spectacle d’une gouvernance défaillante, incapable de rétablir la paix publique ou de protéger la population », ont-ils déclaré.

Les évêques ont ajouté qu’Haïti fait face à « une profonde confusion, à un manque criant de leadership et à une absence de vision à long terme ».

« La population a été laissée à se débrouiller seule. Le massacre horrible de Kenscoff reste gravé dans l’esprit de tous, et le sang des victimes crie justice au ciel », ont-ils déclaré.

Ils faisaient référence à l’attaque de gang contre la communauté agricole de Kenscoff les 23 et 24 août, qui, selon les autorités, a tué au moins 47 personnes et laissé des dizaines d’individus enlevés. D’autres informations font état d’un bilan pouvant atteindre 164 morts.