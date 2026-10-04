Bahamas : le Premier ministre appelle les États-Unis à suivre une procédure appropriée dans le différend sur les opérations de la DEA

Le Premier ministre Philip Davis a exhorté les États-Unis à respecter les procédures établies pour les opérations de sécurité intérieure aux Bahamas, alors qu’un différend public persiste au sujet de rapports indiquant que des agents infiltrés de la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine auraient agi sur le territoire sans que les autorités bahamiennes en aient été informées ni autorisées.

L’ambassadeur des États-Unis aux Bahamas, Herschel Walker, a mis au défi les préoccupations du gouvernement, rejetant comme de fausses informations les accusations selon lesquelles des agents de la DEA auraient opéré illégalement et se demandant pourquoi les responsables bahamiens s’opposeraient à ce que les autorités américaines contribuent à l’interpellation d’un trafiquant de drogue présumé.

Davis, s’adressant à la presse, a déclaré que le différend ne portait pas sur une opposition à la répression des criminels mais sur le respect du cadre procédural régissant la coopération entre les deux pays.

« Nous n’avons rien à craindre. Ce n’est pas une question de craindre de cibler des criminels. Nous voulons tous faire sortir les criminels et les faire payer pour leurs crimes. Ce n’est pas du tout une question de viser les criminels », a-t-il déclaré.

« Il s’agit d’une question de procédure. Il existe entre les pays un cadre déterminant quand et comment nous nous engageons. Tout ce qui est demandé, c’est que la procédure soit suivie », a-t-il ajouté.

Le différend s’est intensifié la semaine dernière après que l’Ambassadeur bahamien auprès des États-Unis, Wendall Jones, ait accusé des agents de la DEA « renégats » d’avoir mené des opérations aux Bahamas et de « déstabiliser » le gouvernement.

Jones a également appelé les responsables américains à identifier « Politician-1 », un homme politique bahamien non nommé prétendument rencontré un trafiquant de drogue au Parlement afin de discuter de la livraison de cocaïne vers les États-Unis.

Ces remarques faisaient suite à l’arrestation, sur le sol américain, du trafiquant de drogue condamné Jonathan Eric Gardiner. Gardiner a été placé en détention après que l’avion dans lequel il se trouvait se soit écrasé dans les eaux au large de la Floride le 12 mai.

Les autorités américaines ont inculpé Gardiner en juin pour des infractions liées à l’importation de drogue et à un complot, alléguant qu’il avait fait passer de grandes quantités de cocaïne par les Bahamas sous la protection de hauts fonctionnaires bahamiens.

Le procureur général Wayne Munroe a évoqué plus tôt cette semaine les inquiétudes de Jones, accusant des agents de la DEA d’avoir enfreint la loi bahamienne par des opérations sous couverture impliquant des informateurs criminels.

« Pour de nombreuses raisons, on n’entre pas dans un autre pays et on commet ce qui est en substance un crime, parce que être impliqué avec un informateur criminel ou quelqu’un d’autre supposément d’accord pour transférer des drogues est un crime », a déclaré Munroe.

Munroe a reconnu que les Bahamas entretiennent historiquement une solide relation de travail avec les autorités américaines, notamment en matière d’interdiction de cocaïne, mais il a averti que des opérations unilatérales pourraient créer des problèmes.

Les deux pays entretiennent un partenariat de longue date dans la lutte contre les stupéfiants via l’Opération Bahamas, Turks et Caïcos (OPBAT).

Répondant à Munroe, Walker a exhorté le gouvernement bahamien à « travailler avec son plus grand allié », affirmant que Washington était prêt à renforcer les relations bilatérales. Il a également déclaré que les États-Unis ne pouvaient plus tolérer le « flux de drogue » vers leurs côtes.

Davis a dit qu’il souhaite que les autorités américaines informent les responsables bahamiens des opérations menées sur le territoire, tout en soulignant qu’il n’attend pas que le différend porte atteinte aux relations entre les deux nations.

« Je ne le pense pas. Pour être tout à fait franc, comme je l’ai dit à mon peuple, nous devrions suivre le conseil de l’ambassadeur. Qu’a-t-il dit ? Attendez et voyez. Donc je prends son conseil, et je pense que nous devrions attendre et voir », a déclaré Davis.