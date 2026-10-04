Les tribunaux du Guyana pourraient connaître une hausse des cas de gel d’actifs et de confiscation, selon le procureur général

Les tribunaux guyanais doivent se préparer à une augmentation significative des demandes visant à geler des comptes bancaires, détenir des biens et confisquer des actifs soupçonnés d’être liés à des activités criminelles, a déclaré le procureur général Anil Nandlall.

Nandlall a fait ces remarques mardi en revenant sur la 27e Conférence régionale des Amériques pour INTERPOL, qui s’est tenue au Guyana les 23 et 24 septembre.

La conférence a accordé une importance particulière à la traçabilité des produits criminels et à l’identification d’actifs liés au crime organisé.

Le secrétaire général d’INTERPOL, Valdecy Urquiza, a mis en évidence les liens croissants entre le trafic de drogue et l’exploitation minière illicite, et a appelé les agences de l’ordre à aller au-delà de la saisie simple de marchandises illégales et à « suivre l’argent » pour identifier les actifs criminels.

Nandlall a déclaré que cette approche devient de plus en plus une priorité pour les forces de l’ordre et les institutions de justice pénale de la région et à l’échelle internationale.

« Des demandes répétées seront désormais déposées auprès des différents tribunaux de tous les niveaux du système judiciaire pour des ordonnances telles que des ordonnances de gel des comptes bancaires, des ordonnances de détention de biens, ainsi que des ordonnances de confiscation de biens impliqués dans ou considérés comme des produits de crime et de criminalité », a-t-il déclaré.

Il a précisé que les procureurs sont formés à poursuivre des affaires liées aux actifs, tandis que le Guyana travaille aussi à des amendements de son cadre de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Selon Nandlall, les changements proposés mettront davantage l’accent sur la confiscation des actifs et des produits du crime.

Il a ajouté que les magistrats et les juges doivent également se familiariser avec le cadre juridique en évolution et les types de demandes qu’ils sont susceptibles de rencontrer.

Nandlall a reconnu que certaines mesures légales pourraient être perçues comme restrictives, mais il a affirmé qu’elles font partie d’un cadre plus large en cours d’élaboration pour faire face à des organisations criminelles de plus en plus sophistiquées.

« La lutte efficace contre le crime nécessite la participation de nombreux organes et agences », a-t-il déclaré.

Parmi les organismes concernés, il a cité la Force de police du Guyana, l’Unité anti-narcotiques des douanes, l’Administration des recettes du Guyana, l’Unité de renseignement financier, l’Unité spéciale des crimes organisés et la Commission géologique et minière du Guyana.

Nandlall a ajouté que ces agences doivent être soutenues par du personnel capable de mener des analyses médico-légales, balistiques et financières sophistiquées, tandis que les procureurs doivent posséder les compétences nécessaires pour présenter de telles preuves devant les tribunaux.

Il a dit que le système de justice pénale doit continuer à s’adapter à mesure que les organisations criminelles utilisent de plus en plus les technologies et les nouvelles innovations pour faciliter leurs activités.

« Les criminels investissent massivement dans la technologie, dans l’équipement, et ils exploitent chaque nouvelle innovation disponible », a déclaré Nandlall.

Le procureur général a décrit la conférence INTERPOL comme opportune, affirmant qu’elle reflétait ce qu’il qualifie de méthode plus coordonnée pour lutter contre le crime organisé sur l’ensemble des Amériques.