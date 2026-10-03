La Jamaïque progresse de quatre places dans l’indice mondial de compétitivité du tourisme

La Jamaïque a gagné quatre places dans l’indice de développement du tourisme et des voyages (TTDI) du Forum économique mondial, passant de la 82e à la 78e sur 110 économies évaluées dans l’édition 2026.

L’indice, élaboré en collaboration avec Zurich Insurance Group, mesure les conditions qui soutiennent un développement touristique durable et résilient, notamment les infrastructures, la connectivité, le niveau de préparation numérique, la sécurité et les ressources naturelles et culturelles. Il ne mesure pas les arrivées de visiteurs ni les recettes du tourisme.

Le ministre du Tourisme, Edmund Bartlett, s’est félicité du classement amélioré de la Jamaïque, le décrivant comme un signe de progrès dans les efforts du pays visant à renforcer la compétitivité et la résilience de son secteur touristique.

« Passer du rang n°82 au rang n°78 n’est pas simplement quatre places — c’est une validation », a déclaré Bartlett lors de son intervention au Forum AI Youth dans le cadre de la Semaine de sensibilisation au tourisme, au Sandals Dunn’s River.

La Jamaïque a enregistré la plus forte amélioration de son rang parmi les économies des Amériques et a été la seule économie de la région à progresser de quatre places. Son score TTDI a augmenté de 2,3 % par rapport à l’édition 2024, plaçant la Jamaïque deux positions au-dessus de son classement de 2019.

Bartlett a indiqué que l’indice reflète un mouvement plus large dans la façon dont la compétitivité du tourisme est mesurée.

« L’ancien indice mesurait ce que nous avions construit — des aéroports et des chambres d’hôtel. Le nouvel indice Beyond Tourism mesure ce que nous avons survécu — les personnes, la résilience et la rétention. C’est la Jamaïque qui l’a bâti », a-t-il déclaré.

La Jamaïque s’était classée 76e sur l’indice en 2015, 69e en 2017, 76e en 2019 et 82e en 2024.

« Cette progression dans les classements mondiaux de la compétitivité est un indicateur important que la Jamaïque avance dans la bonne direction », a déclaré Bartlett. « Passer quatre places dans un environnement touristique mondial hautement compétitif démontre que les investissements que nous réalisons dans notre capital humain, nos infrastructures, l’expérience des visiteurs, la connectivité, la résilience et le développement des destinations produisent des progrès mesurables. »

Il a ajouté que la stratégie touristique de la Jamaïque est de plus en plus axée non seulement sur l’attraction des visiteurs mais aussi sur le maintien de la compétitivité et de la pertinence de la destination à mesure que le marché touristique international évolue.

« La compétitivité touristique aujourd’hui concerne bien plus que le soleil, la mer et le sable », a déclaré Bartlett. « Il s’agit de la qualité de notre capital humain, de la solidité de nos infrastructures, de notre capacité d’innover, de notre préparation numérique, de la durabilité, de la connectivité et de l’ensemble de la proposition de valeur que nous offrons aux visiteurs. »

Cette amélioration intervient alors que la Jamaïque poursuit son cadre Tourism 3.0, qui met l’accent sur l’innovation, le développement du capital humain, la résilience, la durabilité et des liens plus forts entre le tourisme et l’économie plus large.

Le Ministère du Tourisme et ses organismes publics ont indiqué qu’ils continueront d’utiliser les indicateurs de compétitivité internationale pour éclairer la politique, orienter les investissements et renforcer la gestion des destinations.

Le forum jeunesse du Tourism Action Club, organisé dans le cadre de la Semaine de sensibilisation au tourisme, a réuni 250 lycéens de toute la Jamaïque pour examiner comment l’intelligence artificielle et les technologies numériques transforment le secteur du tourisme.

Le forum s’est tenu sous le thème « IA et technologies numériques : le pouvoir de la curiosité ».