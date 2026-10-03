Les États membres de l’OEA appellent au renouvellement et au déploiement total d’une force anti-gangs en Haïti

Tous les 32 États membres actifs de l’Organisation des États américains (OEA) ont interpellé le Conseil de sécurité des Nations unies pour qu’il renouvelle le mandat de la Force de suppression des gangs (GSF) en Haïti et qu’il fournisse le personnel, le financement, le matériel et l’appui logistique nécessaires à son déploiement complet.

La déclaration commune, publiée le 25 septembre, réaffirme le soutien des États membres au peuple haïtien et à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale d’Haïti. Elle souligne également la nécessité de solutions haïtiennes pour la sécurité et la crise politique du pays.

La déclaration fait suite à une mission en Haïti du 16 au 19 août dirigée par le Secrétaire général de l’OEA, Albert Ramdin, qui a ensuite identifié la sécurité et les élections comme des priorités urgentes et étroitement liées.

Ramdin a apporté son soutien à la déclaration commune, déclarant que la GSF jouait un rôle important dans l’aide aux autorités haïtiennes pour reprendre le contrôle du territoire, rétablir l’accès aux infrastructures essentielles et améliorer la sécurité publique.

« Nous devons honorer les aspirations du peuple haïtien en poursuivant notre soutien à la GSF et en renouvelant son mandat », a déclaré Ramdin.

Il a également souligné que le renouvellement du mandat ne suffirait pas sans les ressources nécessaires à la réalisation de la mission de la force.

« Un mandat, pris seul, ne produit pas de résultats », a déclaré Ramdin. « Nous devons aussi veiller à ce que les résultats dont Haïti a besoin en matière de sécurité soient dûment pourvus. Les résultats exigent du personnel, des financements, du matériel, de la logistique et, bien sûr, un soutien politique soutenu. »

La déclaration commune appelle à ce que la GSF soit équipée pour soutenir la Police nationale haïtienne et les Forces armées d’Haïti conformément à leurs mandats respectifs.

Parmi les priorités identifiées figurent le rétablissement de l’autorité de l’État dans les zones contrôlées par les gangs, la sécurisation des accès à l’aéroport et au port, la réouverture des principaux itinéraires de transport et la protection de la population.

L’OEA appelle également à une présence permanente de la Police nationale haïtienne sur des sites d’infrastructure stratégiques et dans les zones libérées des gangs.

Le représentant permanent d’Haïti auprès de l’OEA, Jean Josué Pierre, a déclaré que la déclaration envoyait un message clair sur la nécessité de renforcer les institutions de sécurité haïtiennes tout en créant les conditions propices à des élections crédibles.

« Le message de cette déclaration est clair : renouveler le mandat de la Force de suppression des gangs, assurer son déploiement complet, renforcer les institutions de sécurité haïtiennes, protéger la population et créer les conditions pour que Haïti puisse progresser vers des élections crédibles et une stabilité durable », a déclaré Pierre.

Les États membres ont également appelé à des efforts de désarmement, démobilisation et réintégration, à la restauration de l’accès humanitaire et des services publics, et à de meilleures opportunités socioéconomiques, en particulier pour les jeunes Haïtiens.

Ils ont souligné que les opérations menées par la GSF et les forces de sécurité haïtiennes doivent respecter le droit international et les normes internationales applicables en matière de droits humains.

La déclaration invite également à des mesures plus fermes pour prévenir le trafic d’armes et de munitions vers Haïti et pour perturber les réseaux financiers et logistiques qui soutiennent les gangs armés. Elle appelle à ce que ceux qui financent ou apportent un soutien matériel aux gangs soient tenus responsables.

Sur les élections, l’OEA indique que les préparatifs doivent se poursuivre à mesure que les conditions de sécurité s’améliorent. Elle encourage le soutien à l’identification civile, à l’enregistrement des électeurs et à la logistique électorale, ainsi qu’une Mission d’observation électorale de l’OEA.

La déclaration appelle également à une meilleure coordination entre Haïti, l’OEA, les Nations Unies, la CARICOM et d’autres partenaires internationaux.

Les États membres signataires de la déclaration sont Antigua-et-Barbuda, Argentine, les Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago, les États‑Unis et Uruguay.