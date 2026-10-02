Pénuries d’eau aux Îles Vierges britanniques : certains habitants sans eau courante pendant des semaines

Des pénuries d’eau persistantes dans plusieurs zones des Îles Vierges britanniques laissent certains habitants sans eau courante pendant des semaines, et des rapports indiquent que des résidents de Jost Van Dyke ont été contraints de se baigner dans la mer.

La situation a été évoquée lors d’un récent entretien sur le podcast Kross Talk avec Aaron Parillon, candidat du Parti démocratique national pour le Troisième district électoral.

L’animateur Tyler Levons a déclaré avoir vu des informations selon lesquelles la pénurie d’eau à Jost Van Dyke était devenue si grave que certains résidents se lavaient avec de l’eau de mer.

« J’ai vu à Jost Van Dyke que la situation était devenue si grave que des membres de la communauté avaient recours à des bains dans l’eau de mer », a déclaré Levons.

Des affirmations similaires ont circulé sur les réseaux sociaux. Le représentant du Deuxième district, Melvin « Mitch » Turnbull, a aussi déclaré auparavant à l’Assemblée que certains résidents de Jost Van Dyke s’étaient tournés vers la mer en raison des pénuries d’eau.

Parillon a indiqué que le problème s’étend au-delà de Jost Van Dyke, certains habitants dans des parties du Troisième district se passant des services d’eau courante pendant des semaines d’affilée.

« Certaines zones spécifiques de ma communauté n’ont pas d’eau pendant un mois, parfois deux semaines, parfois trois semaines », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que ces pénuries pesaient particulièrement sur les femmes, les personnes âgées et les familles avec de nouveaux-nés. Parillon a également expliqué qu’il utilisait son camion personnel depuis environ un an pour aider les résidents à transporter des seaux et des bidons d’eau jusqu’à leur domicile.

« Nous avons tous besoin d’eau pour se laver », a déclaré Parillon, décrivant la situation comme « très décevante ».

Parillon s’est aussi interrogé sur les raisons pour lesquelles le territoire continue de faire face à des pénuries d’une nécessité aussi élémentaire alors que son économie est relativement grande.

Le gouvernement des Îles Vierges britanniques a reconnu que son réseau d’eau vieillissant souffrait depuis des années d’un manque d’investissement et a affirmé que des réparations et des améliorations étaient en cours.

Environ 2,8 millions de dollars américains sont investis dans l’infrastructure hydrique, notamment de nouveaux oléoducs à Sea Cows Bay, des améliorations du système de transmission Ridge Road et des travaux de réhabilitation sur plusieurs réservoirs.

Le gouvernement fait aussi progresser des plans visant à fusionner le Service de l’Eau et des Égouts avec la Virgin Islands Electricity Corporation sous la Virgin Islands Energy and Water Corporation, ou VIEWCo.

La nouvelle entité proposée viserait à regrouper les services d’eau et d’électricité du territoire sous une seule corporation, alors que le gouvernement s’emploie à résoudre les défis d’infrastructure qui perdurent.