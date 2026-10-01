Le NDC au pouvoir à Grenade lance sa campagne électorale le 4 octobre

Le Parti démocratique national (NDC) au pouvoir à Grenade lancera officiellement sa campagne électorale le 4 octobre, alors que les spéculations s’amplifient sur une éventuelle dissolution du Parlement par le Premier ministre Dickon Mitchell avant la fin de l’année.

Mitchell, qui est également le chef politique du NDC, a indiqué lors d’un mini-rassemblement du parti dimanche que le parti présenterait l’intégralité de ses 15 candidats lors de l’événement du 4 octobre.

« Le lancement officiel aura lieu le 4 octobre. Nous allons présenter l’ensemble de nos 15 candidats », a déclaré Mitchell à des partisans réunis au centre communautaire de St. Paul’s.

L’événement devrait aussi apporter davantage de clarté sur le calendrier électoral. Mitchell avait auparavant dit que la « conque » serait sonnée le 4 octobre, alimentant les spéculations selon lesquelles il pourrait annoncer la date du scrutin ce même jour.

Les dernières élections générales de Grenade ont eu lieu le 23 juin 2022, lorsque le NDC a remporté neuf des 15 sièges élus et l’opposition Nouveau Parti national (NNP) en a obtenu six. Le Parlement peut être dissous avant la fin de son mandat de cinq ans, ce qui permettrait une élection avant la date constitutionnelle.

Lors du rassemblement de dimanche, Mitchell a exhorté les partisans à veiller à ce que les électeurs éligibles soient inscrits, déclarant que vendredi serait la dernière occasion de s’inscrire.

« Cette semaine est la dernière pour l’inscription », a déclaré Mitchell. « Donc, si vous n’êtes pas inscrit, allez-y… et inscrivez-vous. »

Il a aussi appelé les partisans à organiser les électeurs avant le jour du vote et à repérer les personnes qui auraient besoin d’aide pour se rendre aux urnes.

Mitchell a affirmé que le scrutin à venir serait une occasion pour les électeurs d’évaluer le bilan du NDC depuis son arrivée au pouvoir en 2022.

« C’est l’élection du National Democratic Congress à gagner. C’est une élection destinée à valider les quatre dernières années », a-t-il déclaré.

Il a assuré aux partisans que, bien que le gouvernement ait progressé, il restait encore beaucoup à faire.

« Mais le travail n’est pas terminé. Il y a encore beaucoup à faire », a déclaré Mitchell. « Notre meilleur chapitre doit s’écrire au cours des cinq prochaines années ».

Le NDC se prépare à affronter les 15 circonscriptions. Le principal parti d’opposition, le NNP, a également choisi une liste complète de candidats et entrera dans la prochaine élection générale sans son fondateur et ancien Premier ministre, Keith Mitchell, à la tête du parti.

Le NDC a aussi mobilisé ses partisans à l’étranger. Un questionnaire distribué aux soutiens du parti à l’étranger les interrogeait sur leur capacité à se rendre à Grenade pour aider lors de l’élection, leur demandant de supposer que le vote pourrait avoir lieu « au plus tard le 31 décembre 2026 ».

L’échéance constitutionnelle pour la prochaine élection générale est toutefois plus tard que cela, ce qui signifie qu’une élection en 2026 impliquerait une dissolution anticipée du Parlement.