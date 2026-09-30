Actualités Dominicaines

L’homme d’affaires haïtien Gilbert Bigio, fondateur et ancien président du conglomérat GB Group et propriétaire majoritaire des opérations Texaco en République dominicaine, est décédé mardi 29 septembre, en Floride, à l’âge de 91 ans, selon des proches de sa famille.

Ses obsèques sont prévues le jeudi 1er octobre à Hollywood, en Floride.

Bigio fut une figure marquante du milieu économique haïtien. Il a créé le GB Group en 1972, bâtissant un conglomérat diversifié avec des investissements dans des secteurs tels que l’énergie, les carburants, la construction, l’agriculture, l’alimentation, l’acier et la logistique.

Ses activités commerciales s’étendaient à l’ensemble des Caraïbes. En 2012, GB Group a acquis les activités de commercialisation et de distribution de carburants de Chevron-Texaco en République dominicaine, ainsi que des opérations en Jamaïque et à Saint-Martin. La transaction comprenait un réseau de plus de 200 stations-service exploitées sous la marque Texaco.

Bigio a entamé sa carrière dans les affaires en 1957, lorsqu’il est devenu associé dans un petit magasin multi-rayons. Au cours des décennies qui suivirent, il étendit ses activités dans de multiples secteurs et marchés caribéens.

Sa disparition marque le départ de l’une des figures économiques les plus anciennes d’Haïti, dont les entreprises ont développé une présence significative dans le secteur des carburants et de l’énergie, y compris en République dominicaine.