Antigua : le Premier ministre renouvelle sa critique des peines laxistes dans les Caraïbes

Le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, a de nouveau critiqué ce qu’il décrit comme une émergence d’une « orthodoxie de la clémence des peines » au sein du système judiciaire des Caraïbes, soutenant que des peines d’emprisonnement courtes pour des délits graves alimentent la récidive et portent atteinte à la sécurité publique.

« Nous respections les droits humains et constitutionnels de tous et l’indépendance de la justice. Cependant, les droits constitutionnels des criminels ne peuvent pas prévaloir sur la sécurité des citoyennes et des citoyens », a déclaré Browne dans une déclaration publiée sur Facebook.

Il soutient que les tribunaux de la région imposent de plus en plus des peines jugées trop clémentes pour des crimes graves.

« Cette dérive de l’exercice du pouvoir discrétionnaire et cette omniprésence de peines clémentes ont entraîné une explosion du nombre de délinquants récidivistes, qui, bénéficiant de peines courtes, poursuivent leur criminalité », a déclaré Browne.

Selon le Premier ministre, le nombre de récidivistes exerce une pression supplémentaire sur les forces de l’ordre et contribue à l’insécurité à travers la région.

Browne a cité des affaires impliquant des armes illégales et des munitions, affirmant que certains délinquants reçoivent des peines d’un ou deux ans avant d’être libérés et commettent ensuite d’autres crimes graves.

Il a également évoqué des cas impliquant des délits sexuels visant des enfants.

« Nos enfants aussi jeunes que deux ans sont violés sexuellement par des pédophiles à qui l’on a infligé deux à trois ans d’emprisonnement », a-t-il déclaré.

Browne a soutenu que les gouvernements et les législateurs des Caraïbes réagissent à ces inquiétudes en introduisant des peines minimales obligatoires pour certaines infractions.

« Les parlements sont désormais obligés de freiner cette orthodoxie des peines clémentes que certains cherchent à institutionnaliser, en légiférant des peines minimales », a-t-il déclaré.

Ses commentaires interviennent dans le cadre d’un débat régional plus large sur l’équilibre entre la discrétion judiciaire, les protections constitutionnelles et la sécurité publique, particulièrement dans les affaires impliquant des crimes violents, des armes à feu et des délits sexuels.

Browne a déclaré que les niveaux élevés de criminalité et de violence dans les Caraïbes obligent les gouvernements à prendre des mesures plus fermes.

« La prévalence du crime et de la violence dans la région fait du Caraïbes l’une des régions les plus violentes du monde. Nous vivons une période drastique nécessitant des mesures drastiques », a-t-il déclaré.

Il a également soutenu que la responsabilité de la sécurité publique incombe finalement aux gouvernements élus plutôt qu’à la justice.

« Les avocats et les juges, bien qu’importants pour la gouvernance, n’assument pas la responsabilité ultime de la sécurité publique. Le parlement et l’exécutif en sont les principaux responsables. Les moyens justifient la fin », a déclaré Browne.