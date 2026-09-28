Gouvernement américain envisage un accord avec Cuba, aucune action militaire nécessaire

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu’il est probable qu’un accord soit trouvé entre les États-Unis et Cuba et qu’il ne prévoit pas que des actions militaires soient nécessaires.

« Je dirais que Cuba et nous parviendrons à un accord. Je ne pense pas que nous aurons besoin de l’armée », a déclaré Trump à des journalistes à la Maison-Blanche.

Trump a expliqué que les États-Unis souhaitent aider Cuba et ouvrir le pays aux Américains.

« Nous voulons aider Cuba », a-t-il dit. « Nous voulons ouvrir Cuba à notre peuple. »

Ces propos surviennent quelques jours après que Trump, lors de son allocution à l’Assemblée générale des Nations unies, a décrit Cuba comme un « État en échec » et a assuré que « la liberté va arriver » sur l’île. La délégation cubaine a quitté la salle de l’Assemblée générale pendant son discours.

Les tensions entre Washington et La Havane se sont intensifiées dans un contexte de pression accrue des États-Unis sur le gouvernement cubain. Les États-Unis maintiennent depuis plus de six décennies un embargo économique contre Cuba et ont pris cette année des mesures supplémentaires qui ont restreint l’approvisionnement en pétrole vers l’île, contribuant à des pénuries de carburant et à l’aggravation des perturbations électriques.

L’administration Trump a déclaré qu’elle cherchait un changement politique fondamental à Cuba. Lors de son adresse à l’ONU, Trump a dit que son administration exerçait une pression sur le gouvernement cubain et a prédit que le communisme ne perdurerait pas sur l’île.

Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a déclaré samedi que La Havane restait prête au dialogue avec Washington.

« Nous avons toujours été et serons toujours prêts au dialogue avec le gouvernement des États-Unis », a déclaré Rodríguez à l’ONU, appelant à des négociations fondées sur l’égalité souveraine et sans préconditions.

Rodríguez a également affirmé que Cuba était ouverte à des relations commerciales et d’affaires avec des entreprises américaines, tout en continuant à condamner l’embargo commercial américain.

Les derniers commentaires de Trump marquent un changement de ton par rapport aux menaces et aux avertissements contenus dans son allocution à l’ONU, bien qu’il n’ait pas défini ce que pourrait contenir un éventuel accord avec Cuba. Aucun détail des négociations entre Washington et La Havane n’a été fourni dans ses remarques.

Luis Méndez

Luis Méndez

Je m’appelle Luis Méndez, journaliste originaire de Saint-Domingue et passionné par les récits de nos territoires. Depuis plus de dix ans, je parcours les Caraïbes pour raconter les histoires qui nous rassemblent, entre mémoire, culture et actualité. À Radio Télévision Caraïbes, je m’engage chaque jour à donner la parole à celles et ceux qui font battre le cœur de nos îles.