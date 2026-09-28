Gouvernement américain envisage un accord avec Cuba, aucune action militaire nécessaire

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu’il est probable qu’un accord soit trouvé entre les États-Unis et Cuba et qu’il ne prévoit pas que des actions militaires soient nécessaires.

« Je dirais que Cuba et nous parviendrons à un accord. Je ne pense pas que nous aurons besoin de l’armée », a déclaré Trump à des journalistes à la Maison-Blanche.

Trump a expliqué que les États-Unis souhaitent aider Cuba et ouvrir le pays aux Américains.

« Nous voulons aider Cuba », a-t-il dit. « Nous voulons ouvrir Cuba à notre peuple. »

Ces propos surviennent quelques jours après que Trump, lors de son allocution à l’Assemblée générale des Nations unies, a décrit Cuba comme un « État en échec » et a assuré que « la liberté va arriver » sur l’île. La délégation cubaine a quitté la salle de l’Assemblée générale pendant son discours.

Les tensions entre Washington et La Havane se sont intensifiées dans un contexte de pression accrue des États-Unis sur le gouvernement cubain. Les États-Unis maintiennent depuis plus de six décennies un embargo économique contre Cuba et ont pris cette année des mesures supplémentaires qui ont restreint l’approvisionnement en pétrole vers l’île, contribuant à des pénuries de carburant et à l’aggravation des perturbations électriques.

L’administration Trump a déclaré qu’elle cherchait un changement politique fondamental à Cuba. Lors de son adresse à l’ONU, Trump a dit que son administration exerçait une pression sur le gouvernement cubain et a prédit que le communisme ne perdurerait pas sur l’île.

Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a déclaré samedi que La Havane restait prête au dialogue avec Washington.

« Nous avons toujours été et serons toujours prêts au dialogue avec le gouvernement des États-Unis », a déclaré Rodríguez à l’ONU, appelant à des négociations fondées sur l’égalité souveraine et sans préconditions.

Rodríguez a également affirmé que Cuba était ouverte à des relations commerciales et d’affaires avec des entreprises américaines, tout en continuant à condamner l’embargo commercial américain.

Les derniers commentaires de Trump marquent un changement de ton par rapport aux menaces et aux avertissements contenus dans son allocution à l’ONU, bien qu’il n’ait pas défini ce que pourrait contenir un éventuel accord avec Cuba. Aucun détail des négociations entre Washington et La Havane n’a été fourni dans ses remarques.