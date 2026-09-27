Chambre des représentants de Trinité-et-Tobago adopte le projet de loi sur les opérations spéciales malgré des préoccupations constitutionnelles

L’Assemblée des représentants de Trinité-et-Tobago a adopté une loi accordant aux autorités des pouvoirs élargis pour mener des opérations de sécurité dans des zones désignées, malgré les arguments de l’opposition selon lesquels la mesure porterait atteinte aux droits constitutionnels et aurait dû être soumise à une majorité spéciale.

Le Special Operations Bill, 2026 a été approuvé peu après minuit, samedi, après plus de 13 heures de débat à la Chambre vendredi. Sur les 26 articles et l’annexe, l’intégralité a été adoptée sans amendement, et le texte est désormais transmis au Sénat.

La législation établit sept districts de police à travers Trinité-et-Tobago et autorise que certains lieux au sein de ces districts puissent être déclarés zones fermées pour des périodes limitées dans le cadre d’opérations visant l’activité criminelle.

Les autorités pourraient imposer des couvre-feux, des cordons et des postes de contrôle, fermer des routes et restreindre les déplacements à l’intérieur et vers l’extérieur des zones désignées. La loi prévoit également des perquisitions sans mandat dans des circonstances précises.

Les zones fermées et les couvre-feux seraient déclarés par le président par arrêté, suite à une demande du ministre chargé de la sécurité nationale. La législation comprend une clause de péremption au bout de deux ans.

Le projet de loi représente la dernière tentative du gouvernement d’introduire des zones de sécurité spéciales après que sa législation sur les Zones d’opérations spéciales n’a pas obtenu la majorité qualifiée requise au Sénat plus tôt dans l’année.

Cette législation avait été adoptée par la Chambre en janvier par un vote de 27 à 11 avant d’arriver au Sénat.

Contrairement à la mesure antérieure, le nouveau Special Operations Bill ne cherche pas expressément à déroger aux dispositions sur les droits fondamentaux des sections 4 et 5 de la Constitution et n’est pas engagé en vertu de l’article 13, ce qui signifie qu’il peut être approuvé par une majorité simple.

Cette distinction a dominé une partie du débat de vendredi.

Les députés de l’opposition soutenaient que les pouvoirs prévus par le texte porteraient néanmoins atteinte à des droits protégés par la Constitution et devraient donc nécessiter une majorité des trois cinquièmes.

Le député d’opposition Stuart Young a décrit le texte comme inconstitutionnel et a exprimé des inquiétudes quant à la rapidité avec laquelle il a été soumis aux parlementaires, indiquant que les députés n’avaient pas plus de 48 heures pour l’examiner.

Young a également averti que ces pouvoirs pourraient pousser Trinité-et-Tobago vers ce qu’il a qualifié d’« État policier », critiquant particulièrement les dispositions relatives aux permis pour les personnes vivant dans les zones fermées ou les personnes qui les traversent.

Le procureur général John Jeremie a rejeté l’interprétation de l’opposition, mais a reconnu que la législation pourrait empiéter sur des droits incluant la liberté, la jouissance de la propriété, la vie privée et la vie de famille, ainsi que la liberté de mouvement.

Jeremie a soutenu que toute ingérence dans ces droits serait raisonnable et proportionnée. Il a invoqué des décisions passées de la cour en soutien à la position du gouvernement tout en reconnaissant que les lois adoptées par une majorité simple supporteraient un fardeau de justification plus élevé si elles étaient contestées devant une cour.

Le procureur général a également souligné des garanties prévues par le texte, notamment une formation axée sur les droits humains et l’utilisation de la force pour les agents de police et les membres des forces de défense impliqués dans les opérations spéciales. Le projet exige des rapports mensuels sur les opérations spéciales et l’assistance militaire, ainsi qu’un rapport annuel au Parlement.

D’autres garanties évoquées par Jeremie incluent des limites sur les fouilles et les saisies, une supervision judiciaire des arrestations et des détentions, des permis permettant les déplacements malgré les couvre-feux ou les cordons, ainsi que l’usage de caméras de corps.

Le ministre de l’Énergie, Roodal Moonilal, a également répliqué aux inquiétudes de l’opposition en insistant sur le fait que la déclaration d’un district de police n’implique pas que l’intégralité du district devienne une zone fermée. Il a précisé qu’une designation peut viser une zone aussi petite qu’une seule rue ou quelques rues.

Le Special Operations Bill a été présenté à la Chambre le 16 septembre et a fait l’objet d’un debate le 18 septembre. Le Parlement décrit son objectif comme étant l’établissement de districts de police et la mise en place d’opérations spéciales dirigées par la police, avec une aide éventuelle des Forces de défense de Trinité-et-Tobago, afin de lutter contre l’activité criminelle.