Commerce Guyana-Chine atteint 1,8 milliard de dollars alors que les exportations battent leur record

Le commerce entre le Guyana et la Chine s’est élevé à environ 1,8 milliard de dollars en 2025, tandis que les exportations guyanaises vers ce pays asiatique ont atteint un niveau record de 501 millions de dollars, a déclaré le Premier ministre Mark Phillips.

M. Phillips a dévoilé ces chiffres lors d’une réception marquant le 77e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, décrivant 2025 comme la meilleure année commerciale du Guyana avec la Chine à ce jour.

« En 2025, le commerce bilatéral entre le Guyana et la Chine s’est élevé à environ 1,8 milliard de dollars, et les exportations guyanaises vers la Chine ont progressé pour atteindre 501 millions de dollars, notre meilleure performance commerciale à ce jour, ce qui a hissé la Chine à la huitième place comme principale destination de nos exportations », a déclaré Phillips.

La Chine est également restée l’une des principales sources d’importations du Guyana.

Selon le Bureau des statistiques du Guyana, le pays a importé des biens en provenance de Chine pour 1,287 milliard de dollars en 2025, ce qui place la Chine comme sa troisième source d’importations après Singapour et les États-Unis.

Les biens chinois représentaient 12,6 % des importations totales du Guyana au cours de l’année. Combinées aux 501 millions de dollars d’exportations cités par Phillips, ces chiffres portent le commerce bilatéral de marchandises à environ 1,79 milliard de dollars.

L’ambassade de Chine a, pour sa part, évoqué un commerce bilatéral de 2,89 milliards de dollars pour 2025, supérieur aux chiffres rapportés par les autorités guyanaises.

Les exportations du Guyana restent fortement dominées par le pétrole, qui représentait 88,4 % des 20,14 milliards de dollars d’exportations du pays en 2025, selon le Bureau des statistiques.

Phillips a déclaré que l’économie en plein essor du Guyana crée des opportunités supplémentaires de commerce et d’investissement avec la Chine, alors que le gouvernement cherche à diversifier l’activité économique au-delà du pétrole.

Il a identifié les infrastructures, la fabrication, l’agriculture et l’énergie comme des secteurs présentant un potentiel de croissance, tout en soulignant les opportunités d’une coopération plus approfondie dans les domaines des énergies renouvelables, des infrastructures intelligentes, des transports modernes et du développement urbain.

L’ambassadeur de Chine, Yang Yang, a déclaré que les entreprises chinoises avaient accumulé environ 13 milliards de dollars d’investissements dans le pays d’ici la fin de 2025.

Elle a cité des projets tels que le pont de la rivière Demerara, six hôpitaux régionaux et la ferme solaire Aurora.

La Chine entretient également un intérêt commercial direct dans l’industrie pétrolière offshore du Guyana par l’intermédiaire de l’entreprise d’État CNOOC, qui détient une participation de 25 % dans le bloc Stabroek, le principal actif producteur de pétrole du pays.