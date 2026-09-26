CIJ fixe les dates d’audience pour 2027 dans les différends du Belize avec le Guatemala et le Honduras

Le Premier ministre du Belize, John Briceño, a indiqué que la Cour internationale de justice (CIJ) a fixé des dates pour des audiences orales au début de 2027, dans les différends territoriaux qui opposent le Belize au Guatemala et au Honduras.

Lors d’une allocution diffusée à la radio et à la télévision à l’échelle nationale, Briceño a affirmé que le greffier de la CIJ a informé Belize que les audiences orales dans l’affaire opposant Belize et Guatemala se tiendront du 22 au 26 février à La Haye.

Les audiences orales dans l’affaire distincte Belize-Honduras, concernant la souveraineté sur les cayes Sapodilla, devraient commencer le 5 mars 2027.

« Pendant trop longtemps nos frontières ont été contestées par nos voisins », a déclaré Briceño. « Conformément à notre engagement en faveur du règlement pacifique des différends et au respect de l’État de droit, nous avons eu recours à la cour. »

Guatemala réclame depuis longtemps plus de 11 000 kilomètres carrés du territoire belizien, englobant des terres, des îles et des zones maritimes. Le différend est désormais soumis à la CIJ pour être résolu.

Le Belize et le Guatemala ont relancé leurs discussions sur le différend territorial avec l’assistance de l’Organisation des États américains (OEA) en 2000. Par la suite, les deux pays ont signé une série d’accords destinés à instaurer la confiance, notamment des mesures établissant une « ligne d’adjacence » et une « zone d’adjacence » d’un kilomètre de part et d’autre.

Briceño a précisé que l’équipe juridique du Belize a collaboré avec plusieurs parties prenantes pour préparer son dossier, y compris les ambassadeurs Assad Shoman et Alexis Rosado, co-agents du pays devant la CIJ, ainsi que d’anciens ministres du gouvernement, Eamon Courtenay et Michael Peyrefitte.

Une fois les conclusions écrites achevées, il a ajouté que l’équipe se concentrerait désormais sur la préparation des audiences orales.

« Je suis convaincu que l’équipe du Belize sera pleinement préparée à présenter le dossier le plus solide dans notre quête d’une confirmation juridique selon laquelle, dès le moment de notre indépendance, nous avons été et demeurons souverains sur l’ensemble de notre territoire, terres, îles et mer », a déclaré Briceño.

Le Premier ministre a également réaffirmé l’engagement du Belize à accepter les décisions éventuelles de la Cour et à œuvrer avec le Guatemala et le Honduras pour les mettre en œuvre.

Cette annonce intervient dans un contexte de tensions renouvelées entre Belize et Guatemala, après un incident près de l’île Sarstoon la semaine dernière.

Le ministère des Affaires étrangères du Belize a convoqué l’ambassadeur guatémaltèque après avoir déposé ce qu’il a décrit comme sa « plus forte protestation » concernant l’incident, au cours duquel Belize a déclaré qu’un déploiement important de navires militaires et civils guatémaltèques a empêché les ressortissants beliziens de poursuivre leur passage habituel autour de l’île.

Le directeur général du ministère des Affaires étrangères, Oscar Arnold, a déclaré que le gouvernement était particulièrement préoccupé par ce qu’il considérait comme une intensification de l’activité dans la région et l’implication de civils.

« Nous leur avons remis la note de protestation dans des termes très fermes », a déclaré Arnold, ajoutant que les deux gouvernements demeuraient déterminés à rechercher une résolution pacifique.

Belize a également informé la CARICOM, le Commonwealth et d’autres partenaires internationaux de l’incident.

Le secrétaire général de l’Organisation des États américains, Albert Ramdin, a déclaré la semaine dernière qu’il n’était « pas tout à fait surpris » par les dernières tensions, notant la sensibilité entourant le différend territorial.

Briceño, pour sa part, a appelé à un soutien international continu alors que Belize entre dans ce qu’il décrit comme la phase finale du processus devant la CIJ.

« Nous attendons que nos voisins agissent dans le cadre de la paix et du respect mutuel, et conformément à la Charte des Nations Unies », a-t-il déclaré.