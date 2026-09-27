Guyana : plus de 100 non-nationaux sur liste noire dans le cadre de la répression de l’exploitation minière illégale

Plus de 100 ressortissants étrangers ont été placés sur une liste noire au Guyana, alors que les autorités renforcent les contrôles contre l’exploitation minière illégale et veillent à ce que la production d’or soit correctement déclarée et vendue par des canaux légitimes.

Le ministre des Ressources Naturelles, Vickram Bharrat, a annoncé mercredi que cette mesure avait été prise en raison de préoccupations concernant les activités minières, notamment des opérations illégales et des cas où la production d’or était soit sous-déclarée, soit non déclarée.

Cette intensification des contrôles s’est accompagnée d’une hausse importante des déclarations d’or en 2026, selon Bharrat.

« Nous avons constaté une augmentation significative des déclarations d’or en 2026 », a-t-il déclaré au Département de l’Information Publique.

Le gouvernement a également élargi le réseau des points d’achat d’or autorisés afin de rendre les ventes légales plus accessibles aux mineurs et de renforcer la surveillance du secteur.

Le Guyana compte désormais six bureaux de la Guyana Gold Board, contre trois auparavant, ainsi que quatre exportateurs d’or agréés et entre soixante et soixante-dix négociants d’or licenciés.

Bharrat a indiqué que les transactions impliquant la Guyana Gold Board et les négociants agréés sont enregistrées, tandis que les négociants licenciés doivent utiliser des carnets de reçus officiels. Le système permet aux autorités de retracer l’or des mineurs jusqu’à la chaîne d’achat et d’exportation autorisée.

« Il existe un solide système de traçabilité en place. Toutefois, il subsiste des cas où des individus tentent de contourner nos lois », a-t-il ajouté.

Il a précisé que l’application de la loi ne se limite pas à l’exploitation minière non autorisée, mais vise également la vente et le déplacement illégaux de l’or et d’autres activités illicites au sein des districts miniers.

Il a souligné que la Guyana Geology and Mines Commission demeure la seule agence chargée de réguler l’exploitation minière et de délivrer les permis miniers dans le pays.

Dans les zones titulaires de droits amérindiens, les mineurs doivent d’abord obtenir une non-objection du conseil villageois compétent avant d’entreprendre le processus d’obtention des permis.

Selon Bharrat, l’objectif du gouvernement n’est pas de restreindre l’exploitation minière légitime, mais de veiller à ce que les opérateurs obtiennent les permis nécessaires, enregistrent correctement leur équipement et respectent les lois du pays.

« Il s’agit de veiller à ce que chacun se conforme à la loi », a-t-il déclaré.

Le ministre a ajouté que les autorités continueront de collaborer avec les mineurs conformes tout en maintenant l’application des mesures contre l’exploitation minière illégale et le trafic d’or.