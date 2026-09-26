Juliet Holness élue vice-présidente de l’Association parlementaire du Commonwealth

La présidente de la Chambre des représentants, Juliet Holness, a été élue vice-présidente de l’Association parlementaire du Commonwealth (CPA), devenant ainsi la première femme jamaïcaine à occuper ce poste au sein de la CPA.

Son élection a eu lieu jeudi, lors de la 69e Conférence parlementaire du Commonwealth à Le Cap, en Afrique du Sud, et elle assumera cette fonction pour une durée d’un an.

Son élection marque également le retour de la Jamaïque à la vice-présidence du CPA pour la première fois en 33 ans. L’ancien président de la Chambre Headley Cunningham avait occupé ce poste de 1992 à 1993.

« Pour que la Jamaïque retrouve ce poste après 33 ans, c’est un moment fier et significatif pour notre Parlement et notre pays », a déclaré Holness. « J’accepte cette responsabilité avec humilité et avec un sens clair de l’objectif. »

Holness avait auparavant assuré la présidence de la région CPA Caraïbes, Amériques et Atlantique (CAA). Son mandat de présidente régionale a culminé lorsque la Jamaïque a accueilli la 48e Conférence régionale CPA Caraïbes, Amériques et Atlantique, du 30 août au 5 septembre.

Elle a salué les responsables et délégués de toute la région pour leur contribution à la formation du soutien à sa candidature.

« Cette réussite n’est pas l’œuvre d’une seule personne ni d’un seul Parlement. C’était un formidable effort régional, et je porte ce soutien avec moi dans cette nouvelle responsabilité », a déclaré Holness.

Elle a ajouté vouloir s’assurer que les expériences et les perspectives des petits États et des juridictions plus modestes restent représentées dans le travail du CPA.

Holness continuera de représenter les Caraïbes, les Amériques et la Région Atlantique au sein de la structure de gouvernance internationale de l’association et siègera également au Sous-comité des finances du CPA.

Elle occupe la vice-présidence à l’heure où l’organisation met en œuvre son plan stratégique 2026–2029 et amorce une transition vers un nouveau statut juridique international, suite à des modifications législatives au Royaume‑Uni visant à reconnaître le CPA comme une organisation interparlementaire internationale.

La Conférence parlementaire du Commonwealth, qui se tient du 13 au 19 septembre, est le principal rassemblement annuel du CPA et réunit des présidents et présidentes, des parlementaires et des responsables parlementaires venus de tout le Commonwealth.

Cette année, la conférence se tient sous le thème « Renforcer le droit international et la démocratie parlementaire dans un ordre mondial en mutation : leadership du Commonwealth ».

Établi en 1911, le CPA réunit près de 180 parlements et assemblées législatives à travers neuf régions du Commonwealth.