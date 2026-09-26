Aujourd’hui en République dominicaine

Le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Víctor “Ito” Bisonó, a rencontré son homologue russe, Sergey Lavrov, à New York pour échanger sur la situation en Haïti, les liens économiques bilatéraux, le tourisme et d’autres questions d’intérêt mutuel.

Cette entrevue a eu lieu pendant la Semaine de haut niveau de la 81e Assemblée générale des Nations Unies, lors de laquelle Bisonó a souligné l’importance de maintenir l’attention internationale sur la crise haïtienne et de soutenir les efforts visant à restaurer la sécurité et la stabilité dans le pays voisin.

Les deux responsables ont évoqué les efforts de sécurité internationale en Haïti et la nécessité pour le Conseil de sécurité des Nations Unies de garantir les ressources et le personnel nécessaires pour répondre efficacement aux gangs armés.

Préoccupations dominicaines face aux offres d’emploi en Russie

Bisonó a également exprimé des préoccupations concernant des rapports faisant état d’offres d’emploi visant des citoyens dominicains pour se rendre en Russie et leur éventuelle connexion avec des activités liées au conflit Russie-Ukraine.

Lavrov a chargé le service chargé des relations de la Russie avec l’Amérique latine et les Caraïbes de suivre la question et de veiller à ce que les préoccupations de la République dominicaine parviennent aux autorités compétentes. Les deux parties ont convenu de maintenir le contact sur ce dossier.

Les ministres ont également passé en revue les relations dominico-russes et discuté des opportunités de relancer les échanges économiques et commerciaux qui ont été affectés par le contexte international actuel.