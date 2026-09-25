18 suspects impliqués dans l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse transférés en Floride

Dix-huit suspects dans l’assassinat, en 2021, du président haïtien Jovenel Moïse ont été transférés d’Haïti vers la Floride afin d’être jugés, ont indiqué des responsables américains dimanche.

Les suspects ont été transportés vers les États-Unis à bord d’un avion militaire et devraient être jugés devant la cour fédérale du district sud de la Floride.

« Dix-huit personnes transportées par avion militaire d’Haïti pour faire face à la justice américaine dans le district sud de la Floride », a déclaré le procureur fédéral Jason Reding Quiñones dans un message publié sur les réseaux sociaux.

« Cinq ans plus tard, nous continuons de présenter des prévenus devant les tribunaux américains, et nous n’avons pas fini », a-t-il ajouté, précisant que 30 suspects ont désormais été inculpés dans le cadre de l’assassinat.

Parmi les personnes transférées figure Joseph Félix Badio, ancien fonctionnaire du ministère haïtien de la Justice, identifié comme l’un des suspects clés de l’enquête, selon des sources du gouvernement et de la police haïtiens citées par l’AFP.

Les autres suspects transférés sont des ressortissants colombiens accusés d’avoir participé à l’opération qui a tué Moïse.

Moïse, âgé de 53 ans, a été abattu chez lui à Port-au-Prince le 7 juillet 2021, au cours d’une attaque impliquant un groupe majoritairement composé d’anciens soldats colombiens. Son épouse, Martine Moïse, a été blessée lors de l’attaque.

L’agent spécial du FBI, Brett Skiles, a déclaré que les dernières arrestations démontrent les efforts continus de l’agence pour poursuivre les personnes impliquées présumément dans le complot.

« Les arrestations d’aujourd’hui, à plusieurs endroits et à l’international, soulignent l’engagement continu du FBI à faire rendre justice à tous les participants à ce complot », a déclaré Skiles.

Cette évolution survient après la condamnation, en mai, de quatre hommes par un tribunal fédéral de Miami pour des accusations comprenant un complot pour tuer ou kidnapper Moïse, un complot visant à fournir un soutien matériel et des violations de la Neutrality Act américaine liées à une opération militaire illicite à l’étranger.

Les quatre, susceptibles de recevoir une peine pouvant aller jusqu’à la prison à vie, seraient liés à CTU Security, une société de sécurité privée basée en Floride. Les procureurs fédéraux ont indiqué qu’ils avaient été entraînés dans le cadre du complot par la perspective d’obtenir des contrats lucratifs après le départ de Moïse du pouvoir.

Les autorités américaines ont poursuivi les suspects parce que certaines parties du prétendu complot avaient été organisées dans le sud de la Floride.

L’assassinat de Moïse a plongé Haïti encore plus profondément dans une crise politique et sécuritaire prolongée. Le pays n’a pas élu de président depuis sa mort et n’a pas organisé d’élections nationales depuis 2016.

Haïti se prépare actuellement à des élections présidentielles et législatives, ainsi qu’à un référendum constitutionnel, prévus pour le 13 décembre 2026, bien que l’insécurité persistante demeure un défi majeur.

Des gangs armés contrôlent toujours de vastes pans de Port-au-Prince, tandis que les enlèvements, les vols avec violence et d’autres crimes violents restent répandus.