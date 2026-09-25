Évaluation sanitaire en Jamaïque identifie des lacunes dans la surveillance des maladies et la préparation d’urgence

La Jamaïque s’est vu recommander 110 mesures destinées à renforcer sa capacité à prévenir, détecter et répondre aux menaces de santé publique, à la suite d’une évaluation internationale des systèmes de sécurité sanitaire du pays.

Les recommandations émanent d’une évaluation externe volontaire des Règlements sanitaires internationaux (RSI), qui a examiné la préparation de la Jamaïque dans plusieurs domaines, notamment la surveillance des maladies, les laboratoires, le contrôle des infections et sa capacité à répondre à des situations d’urgence sanitaire complexes.

L’évaluation a identifié plusieurs domaines nécessitant des améliorations ciblées au cours des trois à six prochaines années, notamment la prévention et le contrôle des infections, les maladies zoonotiques, le personnel du secteur de la santé et la préparation aux incidents chimiques et aux urgences radiologiques.

D’autres domaines à renforcer davantage comprennent les services de laboratoire spécialisés, la surveillance génomique, les tests de résistance antimicrobienne, la réglementation des laboratoires, la communication des risques et la préparation aux urgences au niveau infranational.

L’évaluation a également préconisé une utilisation accrue des exercices de simulation pour tester la préparation du pays face aux urgences de santé publique.

Le processus, mené dans le cadre des Règlements sanitaires internationaux (2005), a réuni des experts internationaux et des représentants de plusieurs agences gouvernementales. Le Programme national élargi d’immunisation de la Jamaïque a également été évalué.

Les 110 recommandations ont été élaborées après un examen des indicateurs clés et de l’auto-évaluation de la Jamaïque, complété par des discussions techniques, des visites de sites et un examen des capacités existantes du pays.

Le secrétaire permanent du ministère de la Santé et du Bien-être, Dunstan Bryan, a indiqué que les conclusions montraient que la Jamaïque dispose déjà d’une base solide mais qu’il faut traduire les recommandations en améliorations concrètes.

« Notre évaluation a identifié des forces importantes au sein de l’architecture de sécurité sanitaire de la Jamaïque, y compris notre système national de surveillance et notre engagement envers les soins de santé primaires », a déclaré Bryan lors d’un discours prononcé en son nom par le Dr Nicole Dawkins Wright, directrice de la Gestion des situations d’urgence et des services spéciaux.

Bryan a précisé que les conclusions aideraient à orienter la planification, l’investissement, la gouvernance, la formation, la coordination et le suivi continu.

La mise en œuvre s’étendra au-delà du ministère de la Santé et du Bien-être, avec l’implication des secteurs agriculture, environnement, transports, tourisme, sécurité nationale, affaires étrangères et science et technologie dans le cadre de la conformité de la Jamaïque aux Règlements sanitaires internationaux.

Le représentant de l’Organisation mondiale de la Santé et de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OMS/OPS) pour la Jamaïque, les Bermudes et les îles Caïmans, Ian Stein, a déclaré que le renforcement de la sécurité sanitaire nécessite une coopération entre le gouvernement et la société.

« La sécurité sanitaire est une responsabilité partagée qui exige une collaboration soutenue entre les secteurs, les institutions et tous les niveaux de la société », a déclaré Stein.

Il a ajouté que l’OMS et l’OPS continueraient à travailler avec la Jamaïque pour traduire les résultats en actions et aligner les recommandations sur les priorités sanitaires et d’immunisation à plus long terme du pays.

L’évaluation s’est terminée vendredi 18 septembre, lors d’une cérémonie de clôture à l’hôtel Jamaica Pegasus à New Kingston.