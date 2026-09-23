La Jamaïque obtient ses premiers vols directs vers le Mexique grâce à la nouvelle liaison Aeroméxico

La Jamaïque va bénéficier du premier service aérien sans escale vers le Mexique l’année prochaine, Aeroméxico annonçant une nouvelle liaison entre Mexico‑Ville et Montego Bay.

La compagnie aérienne nationale du Mexique lancera des vols entre l’aéroport international de Mexico et l’aéroport international Sangster le 18 mars 2027, sous réserve des autorisations gouvernementales.

Le service opèrera trois fois par semaine, les jeudis, samedis et dimanches, offrant à la Jamaïque un accès direct au marché mexicain tout en ouvrant des correspondances vers plus de 40 destinations du réseau domestique d’Aeroméxico.

Le ministre du Tourisme, Edmund Bartlett, a salué ce nouveau service, le décrivant comme un vote de confiance envers le secteur touristique jamaïcain et comme une opportunité d’étendre la portée de l’île en Amérique latine.

« Pour la première fois, la Jamaïque et le Mexique seront reliées par une liaison aérienne sans escale, assurée par Aeroméxico, la compagnie aérienne nationale du Mexique et l’une des plus reconnues d’Amérique latine », a déclaré Bartlett.

« Cette nouvelle liaison témoigne de la confiance accordée à la Jamaïque et ouvre d’importantes opportunités pour attirer des visiteurs du Mexique et d’autres destinations desservies par le vaste réseau d’Aeroméxico. »

Bartlett a déclaré que le gouvernement prévoit d’exploiter cette connectivité accrue pour générer des retombées économiques plus importantes pour les entreprises jamaïcaines, les travailleurs et les communautés.

L’horaire prévoit de permettre aux passagers venant d’autres villes mexicaines de faire des correspondances dans la même journée via Mexico‑Ville jusqu’à Montego Bay.

Giancarlo Mulinelli, vice‑président senior des ventes mondiales d’Aeroméxico, a déclaré que ce service renforcerait aussi les liens entre le Mexique et la Jamaïque.

« Nous sommes ravis de relier Mexico‑Ville et la Jamaïque pour la première fois dans notre histoire, ouvrant l’accès à l’une des destinations les plus emblématiques des Caraïbes », a déclaré Mulinelli.

« Nous sommes convaincus que cette liaison créera de nouveaux liens entre nos deux pays tout en offrant aux clients davantage d’options pour se connecter à des destinations de classe mondiale. »

Aeroméxico assurera la liaison avec des avions Boeing 737 MAX 8 configurés pour 166 places. Ces appareils seront dotés d’écrans de divertissement individuels, ainsi que d’un service de boissons et de collations.

Le directeur du tourisme jamaïcain, Donovan White, a déclaré que ce service rendrait l’île bien plus accessible aux voyageurs mexicains.

« L’arrivée d’Aeroméxico à Montego Bay rendra la Jamaïque bien plus accessible pour les voyageurs mexicains et nous permettra de rapprocher la destination d’un marché qui affiche une forte affinité pour les Caraïbes », a déclaré White.

L’Office du tourisme jamaïcain prévoit de travailler avec Aeroméxico et des partenaires de l’industrie du voyage pour promouvoir ce service et stimuler la demande au Mexique.

Cette liaison offre également à la Jamaïque une autre voie pour diversifier ses marchés touristiques sources, au-delà de ses marchés traditionnels phares aux États‑Unis, au Canada et au Royaume‑Uni.

Les billets pour la nouvelle liaison Mexico City‑Montego Bay sont dès à présent en vente via les canaux de vente d’Aeroméxico.