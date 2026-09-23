Trinité-et-Tobago : le gouvernement relance le projet de loi ZOSO à la fin de l’état d’urgence

Le gouvernement de Trinité-et-Tobago envisage de renvoyer au Parlement son texte controversé relatif aux Zones d’opérations spéciales, alors que le pays se prépare à mettre fin à l’état d’urgence le 17 septembre.

Le ministre de la Sécurité intérieure, Roger Alexander, a annoncé cette démarche à la Chambre des représentants, précisant que le gouvernement ne sollicitera pas une nouvelle prolongation de l’état d’urgence.

Son annonce fait suite à une rencontre entre la première ministre Kamla Persad-Bissessar et le Conseil national de sécurité.

Alexander a indiqué que l’état d’urgence ne constitue qu’un volet de la stratégie plus large du gouvernement pour lutter contre la criminalité et a décrit plusieurs mesures qui seront poursuivies après sa fin, y compris une nouvelle tentative d’adopter les Zones d’opérations spéciales, ou ZOSOs.

Selon lui, la législation vise à instaurer « des mesures spéciales pour faire respecter l’État de droit, l’ordre public, la sécurité des citoyens et la sûreté publique » dans des zones spécifiquement désignées.

« Les Zones d’opérations spéciales ne se réduisent pas à envoyer les forces de l’ordre dans une communauté. Il s’agit d’un travail conjoint entre la sécurité et le développement communautaire, » a déclaré Alexander.

Cette annonce marque la deuxième tentative du gouvernement cette année pour faire adopter cette législation.

Le projet de loi sur la réforme du droit (Zones d’opérations spéciales) (Mesures spéciales de sécurité et de développement communautaire), 2026, a été présenté pour la première fois à la Chambre par le procureur général John Jeremie le 16 janvier.

Il a été approuvé par la Chambre le lendemain par un vote de 27 voix contre 11, mais nécessitait une majorité des trois cinquièmes pour devenir loi.

Le texte a été battu au Sénat le 27 janvier après quatre sessions de délibération lorsque le gouvernement n’a pas obtenu le soutien nécessaire.

Le texte proposé a été critiqué pour les pouvoirs étendus qu’il confèrerait aux autorités et pour les garanties prévues en faveur des résidents des communautés désignées comme zones d’opérations spéciales.

Dans l’ancienne version du projet, le premier ministre aurait pu désigner des communautés à forte criminalité comme ZOSOs pour des périodes allant jusqu’à 180 jours.

Cette désignation autoriserait des opérations conjointes de la police et de l’armée dans ces communautés et accorderait aux autorités des pouvoirs supplémentaires, notamment des perquisitions sans mandat, des couvre-feux pouvant durer jusqu’à 72 heures et des pouvoirs de détention.

La législation prévoyait également une composante d’intervention sociale visant à traiter certains des problèmes sous-jacents qui frappent les communautés vulnérables.

Elle proposait la création d’un Comité social chargé de coordonner des interventions dans des domaines tels que le logement, les soins de santé et les infrastructures au sein des zones désignées comme ZOSOs.

Lors des débats sur le texte précédent, des inquiétudes ont été soulevées concernant les protections des droits humains et la supervision des pouvoirs de sécurité renforcés. Le gouvernement a aussi rejeté près de 50 propositions d’amendements lors de l’étape du comité.

Alexander a voulu mettre en avant l’aspect social de l’initiative au moment où il annonçait son retour, soutenant que les ZOSOs ne doivent pas être vus uniquement comme une mesure de maintien de l’ordre.

La décision de relancer la législation intervient alors que le gouvernement se prépare à sortir de l’état d’urgence, qui expire le 17 septembre.

Alexander a indiqué que le gouvernement s’appuierait désormais sur un éventail plus large de mesures de lutte contre la criminalité, tout en poursuivant ses efforts pour s’attaquer à la criminalité violente et améliorer la sécurité.