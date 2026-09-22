Guyana attend la décision de la CIJ sur le différend frontalier avec le Venezuela au début de l’année prochaine

Le Guyana attend que la Cour internationale de justice (CIJ) rende une décision au début de la prochaine année dans son différend frontalier de longue date avec le Venezuela, le président Irfaan Ali exprimant sa confiance dans le dossier relatif à la région de l’Essequibo.

L’affaire est désormais entièrement portée devant la CIJ après la conclusion des audiences orales au Peace Palace de La Haye, le 11 mai.

« Nous espérons qu’au tout début de la nouvelle année, il y aura une décision à la CIJ ; nous sommes très confiants », a déclaré Ali lors d’un entretien étendu avec Al Jazeera.

Le gouvernement du Guyana a indiqué en juin que tout ce qui restait à faire était que le tribunal délibère, rédige son jugement et rende la décision au cours d’une séance publique.

Selon le gouvernement, la CIJ a historiquement achevé ce processus dans six à huit mois après la clôture des audiences, ce qui placerait une éventuelle décision entre novembre 2026 et janvier 2027.

Le Guyana a déposé cette affaire en 2018, demandant la confirmation que la sentence arbitrale de 1899 établissant la frontière entre alors la Guyane britannique et le Venezuela est valable et contraignante selon le droit international.

La CIJ a jugé en 2020 qu’elle avait compétence sur l’affaire et a rejeté une objection vénézuélienne supplémentaire en 2023. La Cour a également accédé aux demandes de mesures provisoires adressées par le Guyana, la plus récente décision datant de 2025 ordonnant au Venezuela de ne pas organiser d’élections dans le territoire disputé d’Essequibo.

Le Venezuela continue de refuser l’autorité de la CIJ sur le différend et a affirmé lors des audiences de mai que sa revendication territoriale précède et demeure séparée du processus judiciaire.

Interrogé sur la position du Venezuela, Ali a déclaré que le Guyana demeurait confiant dans son dossier.

« Ce sont des propos que nous avons entendus de nombreuses fois, mais nous connaissons les faits et la vérité concernant la sentence arbitrale de 1899, et la cour va déterminer le mérite des mots et des faits », a-t-il déclaré.

Ali a également ajouté que le Guyana était prêt à la réponse du Venezuela face à la sentence éventuelle, peu importe que Caracas l’accepte ou non.

« Je ne dirais pas que nous sommes sur le qui-vive, mais nous sommes préparés à toute réaction à la décision de la Cour. Nous sommes très conscients de ces mots… nonobstant le fait que le Venezuela a participé pleinement à chaque aspect de l’affaire devant la CIJ », a-t-il ajouté.

Le Guyana soutient qu’il acceptera le jugement final comme la résolution définitive et pacifique de la controverse qui dure depuis des décennies.

Ali a indiqué qu’au-delà de la décision, le pays souhaite tourner son attention vers l’avenir de ses relations avec le Venezuela et le maintien de la stabilité dans la région élargie.

Il a souligné que l’objectif serait de « bâtir une relation et veiller à ce que la région reste forte, stable, sûre, et que les deux pays puissent développer leur potentiel économique et les opportunités dans un environnement exempt de peur ».

Le président a aussi évoqué le rôle des États-Unis dans le soutien à la stabilité régionale alors que les deux pays attendent le jugement, affirmant que la relation du Guyana avec Washington demeure inchangée et fondée sur des principes.