Le journaliste jamaïcain vétéran Balford Henry décède à l’âge de 74 ans.

Le journaliste jamaïcain vétéran Balford George Henry, dont une carrière s’étendant sur plus de cinq décennies a couvert des domaines tels que la politique, le monde du travail, la culture et certains des événements qui ont marqué le pays, est décédé.

Henry est décédé lundi après une brève maladie. Il avait 74 ans.

Reporter respecté des affaires parlementaires et des relations du travail, Henry a occupé divers postes au sein des deux journaux nationaux jamaïciens, The Gleaner et le Jamaica Observer, et il était largement reconnu pour sa contribution au journalisme jamaïcain.

En 2011, il a reçu l’Ordre de distinction, au grade d’Officer, pour service distingué au journalisme.

Henry a commencé sa carrière à l’été 1971 alors qu’il était élève de sixième au Wolmer’s Boys’ School à Kingston.

Dans une interview accordée en 2011 au Jamaica Information Service, avant de recevoir son honneur national, Henry a déclaré qu’il « aime tout simplement écrire » et il s’est souvenu avoir répondu à une annonce du Gleaner recherchant des journalistes stagiaires.

« À l’époque, The Gleaner recrutait des journalistes stagiaires. J’étais parmi des dizaines de jeunes venus de toute la Jamaïque qui avaient passé les tests d’initiative, qui se tenaient, par coïncidence, dans l’auditorium du Wolmer’s Boys’ School. Heureusement, je faisais partie des rares candidats retenus », se souvint-il.

Henry entra dans la profession à une époque où la Jamaïque ne comptait pas d’école de journalisme et The Gleaner servait de terrain de formation important pour les jeunes journalistes de presse écrite.

Là, il apprit auprès de journalistes éminents, dont Ken Allen, Calvin Bowen, L. K. Southerland et le rédacteur en chef de l’époque, Theodore Sealy.

Il attribua à la journaliste et présentatrice vétérante Barbara Gloudon la reconnaissance de son talent pour l’écriture de reportages de fond très tôt dans sa carrière.

« Barbara Gloudon, en particulier, a très tôt dans ma carrière découvert que j’aimais écrire des reportages de fond et a encouragé et soutenu mes efforts », a déclaré Henry dans l’interview accordée au JIS.

Il se souvint que la formation était exigeante, affirmant que le défunt Fitzroy Nation était « le seul autre membre de mon groupe à avoir survécu à cette épreuve ».

Henry a ensuite couvert un large éventail de domaines, notamment les élections générales et locales, le Parlement, les relations du travail, l’économie, le divertissement et le gouvernement local.

Très tôt dans sa carrière, il a couvert les réunions de la Kingston and St. Andrew Corporation et de grands événements sociaux et culturels. Par la suite, il est devenu un journaliste expérimenté dans le domaine du travail, couvrant d’importants litiges industriels et des grèves pendant les années turbulentes des années 1970 en Jamaïque.

Son travail lui valut également plusieurs récompenses journalistiques.

Henry a remporté le Prix de la meilleure histoire décerné par la Press Association of Jamaica (PAJ) pour sa couverture des funérailles de Bob Marley en 1981. Il a ensuite reçu le premier PAJ Cultural Story Award pour « Fall of a Superstar », une analyse du parcours ascendant et descendant du chanteur de reggae Junior Byles.

Il a également reçu un prix honorable de la PAJ pour une série examinant les défis sociaux et économiques auxquels sont confrontés les jeunes jamaïcains dans les quartiers populaires de Grande-Bretagne, s’appuyant sur ses expériences vécues lors de son séjour là-bas en 1977.

En 2019, la PAJ a honoré Henry en tant que journaliste vétéran pour sa contribution à la profession.

Sa carrière s’est étendue au-delà de la Jamaïque. Henry fut fellow de la Commonwealth Press Union à Londres en 1977 et obtint un diplôme de journalisme en tant que boursier de la Thomson Foundation à Cardiff, au Pays de Galles, cette même année.

En 1983, il fut l’un des 12 journalistes du monde entier sélectionnés par le World Press Institute pour une bourse au Macalester College à St. Paul, dans le Minnesota.

Henry a également travaillé pour le New York Daily News et a été correspondant pour WLIB Radio à New York. Dans les années 1990, il fut rédacteur de Reggae Times et journaliste pour l’édition nord-américaine du The Overseas Gleaner. Plus tard, il occupa le poste d’éditeur-conseil au Jamaica Information Service.

Le Premier ministre Andrew Holness a été parmi ceux qui ont tributé à Henry après l’annonce de son décès, le décrivant comme un journaliste engagé qui comprenait la responsabilité d’impliquer et de documenter la Jamaïque.

« Son travail témoignait d’une connaissance profonde de notre politique, de notre peuple et des problématiques qui touchent notre pays », a déclaré Holness.

« Sa disparition représente une perte pour la communauté médiatique jamaïcaine et pour les nombreuses personnes qui l’ont connu et ont travaillé avec lui au fil des années. J’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis, à ses collègues et à l’ensemble de la communauté journalistique. »

La ministre de la Culture, du Genre, de l’Entertainment et du Sport, Olivia Grange, a décrit Henry comme « un journaliste de premier ordre » et comme un écrivain et intervieweur hors pair.

Elle a ajouté que Henry était « un écrivain et un questionneur exceptionnels dont le tempérament traînant laissait transparaître la profondeur et la perspicacité de ses questions ».

« J’avais un grand respect pour Balford. Il a toujours été professionnel dans ses échanges et dans ses activités journalistiques. Il était perçant, il était lucide, il pouvait être dur, mais il était toujours juste », a déclaré Grange.

Henry laisse derrière lui son épouse, Claudia Stockhausen-Henry, et quatre enfants — deux fils et deux filles.