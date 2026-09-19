Banque centrale des Bahamas dément les rumeurs de sanctions américaines imminentes contre une banque locale

La Banque centrale des Bahamas a démenti comme étant faux les propos circulant sur les réseaux sociaux selon lesquels une grande banque opérant dans le pays serait confrontée à des sanctions imminentes de la part des États-Unis, et elle assure aux déposants que le système financier national demeure stable.

Dans un communiqué publié lundi, la Banque centrale a précisé qu’un tract partagé sur les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie suggérait à tort que la stabilité et les activités des grandes banques commerciales des Bahamas étaient menacées en raison de sanctions américaines envisagées.

Le régulateur a indiqué que ces allégations étaient trompeuses et dépourvues de tout élément crédible, ajoutant que les banques du pays restent sûres et pleinement opérationnelles.

Les rumeurs semblent avoir suivi des déclarations du secrétaire au Trésor américain le 10 septembre indiquant que Washington avait l’intention de sanctionner une « grande banque » non nommée le 14 septembre dans le cadre d’un effort plus large visant les réseaux financiers soutenant le gouvernement iranien.

Cependant, la Banque centrale a dit que les institutions financières visées dans le cadre de cette campagne américaine ont été liées à des échappatoires aux sanctions iraniennes ailleurs dans le monde et que ces actions n’ont aucun lien avec les Bahamas, son système financier ou toute banque agréée dans le pays.

Le tract aurait fait référence à trois banques affiliées au Canada opérant dans les Bahamas. La Banque centrale a déclaré que les trois sont des institutions établies et capitalisées, qu’elle autorise et supervise, et que leurs services bancaires continuent de fonctionner normalement.

Le régulateur a également cherché à rassurer les clients quant à la santé globale du secteur financier, décrivant le système bancaire bahamien comme sain et bien réglementé.

Il a indiqué que les établissements doivent se conformer aux exigences internationales en matière de sanctions ainsi qu’aux règles concernant la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la lutte contre le financement de la prolifération. La Banque centrale publie régulièrement des avis de sanctions invitant les établissements financiers supervisés à passer en revue leurs registres pour des actifs liés à des personnes et entités sanctionnées.

La banque a aussi souligné que les dépôts en dollars bahaméens détenus dans les banques et les coopératives de crédit sont protégés par le système d’assurance des dépôts du pays.

Les responsables ont exhorté les résidents à ne pas prendre de décisions financières sur la base d’informations non vérifiées circulant en ligne et ont déconseillé de transmettre le tract.

Au contraire, le public est invité à rechercher des informations auprès de la Banque centrale, des établissements financiers agréés, de la Deposit Insurance Corporation et des communications officielles du gouvernement.

La Banque centrale a déclaré qu’elle prend très au sérieux la propagation de fausses informations financières en raison de son potentiel à susciter des inquiétudes publiques inutiles et s’est engagée à publier des mises à jour s’il survient un développement susceptible d’affecter réellement les déposants des Bahamas.