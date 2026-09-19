Les exportations pétrolières du Guyana dépassent 15 milliards de dollars américains au premier semestre 2026

Le Guyana a enregistré plus de 15 milliards de dollars américains issus des exportations de pétrole brut durant le premier semestre 2026, portée par une hausse de la production et par des cours du pétrole plus fermes, alimentant une nouvelle expansion marquée du secteur pétrolier du pays.

Selon le Rapport de mi-année 2026 du Guyana, les recettes totales à l’exportation ont progressé de 76,4% pour atteindre 16,2 milliards de dollars américains au cours des six premiers mois de l’année, tirées principalement par une hausse de 82,1% des revenus tirés du pétrole brut, qui s’élèvent à 15,05 milliards de dollars.

Les volumes d’exportation de pétrole ont augmenté de 40% par rapport à la même période l’an dernier, tandis que les prix du pétrole brut ont progressé de 28,9%.

Le Guyana a produit 163,3 millions de barils de pétrole brut entre janvier et juin, contre 115,7 millions sur la même période en 2025. La production moyenne quotidienne est passée d’environ 639 000 barils à environ 902 000 barils.

Cette hausse s’explique par le fait que quatre navires de production, de stockage et de déchargement flottants, ou FPSOs, opéraient simultanément dans le bloc Stabroek pour le premier semestre complet après le démarrage de la FPSO One Guyana en août 2025.

Le gouvernement prévoit désormais des dépôts pétroliers approchant les 6,5 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année, soit une hausse de 136,8% par rapport au montant prévu lors de l’élaboration du budget national 2026.

Parmi les dépôts pétroliers prévus, les 6,4976 milliards de dollars US résulteront de la vente du pétrole dit « profit oil », tandis que 508,1 millions de dollars proviendront des redevances.

Cette révision à la hausse reflète des prix du pétrole plus élevés, une production accrue à partir de la FPSO One Guyana et un nombre plus élevé de levées de pétrole issues du « profit oil ».

Le gouvernement avait initialement prévu 309 levées de profit oil issues du Stabroek Block pour 2026, dont 40 destinées au gouvernement. Les estimations actualisées prévoient désormais 326 levées au total, le gouvernement devant en percevoir 84.

La production pétrolière du Guyana devrait encore s’élargir avant la fin de l’année. La cinquième FPSO, Errea Wittu, devrait atteindre son premier pétrole durant le dernier trimestre 2026, tandis que la production de One Guyana continue de progresser.

Dans ce contexte, le secteur pétrolier et gazier du pays devrait croître de 24,2% cette année.

Des revenus pétroliers plus élevés devraient aussi stimuler les ressources du Fonds des ressources naturelles du Guyana, ou NRF. Le gouvernement prévoit des retraits de 2,3743 milliards de dollars US du fonds en 2026 conformément à la NRF Act.

À la fin juin, le NRF affichait un solde cumulé de 4,2942 milliards de dollars US, dont 66,9 millions de dollars d’intérêts, après un retrait de 1,02 milliard de dollars au cours du premier semestre.

La poursuite de l’expansion de la production pétrolière a contribué à la croissance économique plus large du Guyana. Le produit intérieur brut réel aurait augmenté d’environ 33,3% au cours du premier semestre 2026, tandis que l’économie non pétrolière aurait progressé de 10,1%, soutenue principalement par la construction, les services et l’exploitation minière.

La croissance économique globale est projetée à 20,8% pour 2026, avec l’économie non pétrolière attendue en hausse de 10,2%.

Les exportations hors secteur pétrolier ont aussi augmenté pendant le premier semestre, progressant de 24,6% pour atteindre 1,146 milliard de dollars. Les exportations d’or se sont élevées à 826,2 millions de dollars, soit une hausse de 269,8 millions de dollars sur la période.