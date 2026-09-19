Régime de retraite des travailleurs du tourisme jamaïcains, salué comme modèle pour l’industrie

Le système de pension destiné aux travailleurs du secteur touristique jamaïcain suscite l’attention internationale, les responsables du tourisme des Nations Unies décrivant le modèle jamaïcain de protection sociale pour les travailleurs du tourisme comme une référence susceptible d’être reproduite ailleurs.

Le ministre du Tourisme de Jamaïque, Edmund Bartlett, a déclaré mardi que cette reconnaissance était intervenu lors de rencontres avec des responsables du tourisme des Nations Unies alors qu’il était en visite en Arabie Saoudite.

Lors d’un discours prononcé virtuellement pendant le Jamaica Product Exchange, ou JAPEX, au petit-déjeuner presse tenu au Moon Palace Jamaica à Ocho Rios, Bartlett a décrit ce développement comme « un moment très excitant » pour la Jamaïque et a qualifié ce régime de pension de « activité révolutionnaire ».

Selon Bartlett, les responsables du tourisme des NU ont mis en avant l’approche jamaïcaine en matière de sécurité de la retraite pour les travailleurs du tourisme comme modèle susceptible d’être adopté plus largement dans l’industrie touristique mondiale.

Cette reconnaissance intervient alors que le Schéma de Pension des Travailleurs du Tourisme a amassé plus de 6 milliards de dollars américains d’économies provenant de plus de 10 800 travailleurs inscrits.

Bartlett a expliqué que ce programme a été créé pour remédier à l’insécurité financière que de nombreux travailleurs du tourisme rencontrent après des années passées dans le secteur sans une protection de retraite adéquate.

« Les travailleurs du tourisme avaient besoin de ce filet de sécurité sociale car ils travaillent sans relâche, se donnent corps et âme et, au final, se retrouvent souvent dans la misère », a déclaré Bartlett.

« Nous devions changer ce tableau, et ce programme et cette politique vont transformer tout ce scénario », a-t-il ajouté.

Le Schéma de Pension des Travailleurs du Tourisme est entré en vigueur le 31 janvier 2020 et est destiné à bénéficier à terme à environ 350 000 travailleurs du secteur touristique de la Jamaïque.

Le régime couvre les travailleurs du tourisme âgés de 18 à 59 ans, indépendamment de leur statut d’emploi—qu’ils soient employés de façon permanente, sous contrat ou travailleur indépendant.

Les participants éligibles incluent le personnel des hôtels ainsi que les travailleurs dans des domaines liés au tourisme tels que la vente d’artisanat, l’exploitation des circuits touristiques, le portage des bagages par les red-caps, le transport sous contrat et les attractions. Les prestations de retraite sont versées à partir de 65 ans ou plus.

Bartlett a déclaré que l’attention internationale était particulièrement significative car le régime de pension a été conçu en Jamaïque en réponse à la nécessité d’une protection sociale plus robuste pour les travailleurs qui ont contribué au développement de l’industrie touristique du pays.