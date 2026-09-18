Sainte-Lucie : le gouvernement explique comment les mères peuvent obtenir une allocation de naissance de 1 000 EC$

Le gouvernement de Sainte-Lucie a publié de nouveaux détails sur les modalités d’accès à son Allocation Nouveau-né d’un montant unique de 1 000 EC$, précisant que les mères n’ont pas à cotiser à la National Insurance Corporation (NIC) ni à régler des factures hospitalières en souffrance pour être éligibles.

Cette prestation unique, entrée en vigueur le 1er août, est ouverte aux mères qui accouchent à Sainte-Lucie à partir de cette date et vise à aider à couvrir une partie des coûts immédiats liés aux soins d’un nourrisson.

L’allocation a été annoncée pour la première fois par le Premier ministre Philip J. Pierre lors de l’allocution budgétaire 2026-27, mais le gouvernement a cette semaine détaillé la procédure de demande et de paiement et cherché à clarifier les critères d’éligibilité.

Selon le Bureau du Premier ministre, les mères ayant des factures hospitalières impayées ou d’autres dettes demeurent éligibles au versement. Les cotisations à la NIC ne constituent pas non plus une condition d’éligibilité.

Dans le cadre de la procédure, les hôpitaux transmettent les informations sur les naissances éligibles au Registre d’État civil. Les mères doivent ensuite se rendre au registre pour enregistrer formellement la naissance de leur enfant dans les six mois qui suivent l’accouchement.

Les agents du Registre d’État civil vérifieront l’identité de la mère et les autres informations requises avant de transmettre ses coordonnées et la confirmation d’éligibilité au Département des Finances.

Le Département des Finances autorisera ensuite le Département du Trésor à préparer le paiement de 1 000 $. Les mères seront contactées par le Trésor lorsque l’argent sera prêt à être retiré.

Le gouvernement a déclaré que l’allocation est destinée à aider les familles à couvrir des dépenses telles que le lait infantile, les couches, les visites chez le médecin et d’autres coûts essentiels liés à la garde d’un nourrisson.

Les responsables ont également insisté sur le fait que ce versement est une mesure de soutien social et non une incitation à avoir des enfants.

« L’allocation pour le nouveau-né est une mesure de soutien social visant à apporter une aide significative aux familles qui accueillent déjà un nouveau-né et qui font face aux responsabilités financières supplémentaires liées à la prise en charge d’un bébé », a déclaré le gouvernement.

L’administration de Pierre a présenté cette initiative comme faisant partie de son effort plus large en vue d’apporter une aide financière ciblée aux ménages face à la hausse du coût de la vie.