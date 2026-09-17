Edmund Bartlett nommé co-président de la Journée du Tourisme du Forum économique mondial 2026

Le ministre jamaïcain du Tourisme, Edmund Bartlett, a été nommé coprésident de la Journée du Tourisme du Forum économique mondial 2026, plaçant le pays et son Global Tourism Resilience and Crisis Management Centre (GTRCMC) au premier plan des discussions internationales sur l’avenir du secteur des voyages.

La Journée du Tourisme réunit des chefs d’État, des dirigeants d’entreprises et des responsables du tourisme afin d’examiner les priorités et les défis auxquels est confronté le secteur mondial du voyage et de l’hôtellerie.

Cette nomination intervient alors que la Jamaïque poursuit la promotion de la résilience touristique à l’échelle internationale via le GTRCMC, qu’il a fondé et co-dirige.

Basé en Jamaïque, le centre s’attache à la recherche, à la formation et à la gestion des crises, afin d’aider les économies dépendantes du tourisme à se préparer à des perturbations et à s’en remettre. Selon le Ministère du Tourisme, il collabore avec plus de 30 pays et institutions.

« Je suis profondément honoré d’assumer le rôle de coprésident de la Journée du Tourisme du Forum économique mondial. Le tourisme n’est plus seulement un secteur de loisirs — c’est une infrastructure économique, une infrastructure culturelle et une infrastructure de résilience pour les nations du monde entier », a déclaré Bartlett.

« À une époque marquée par des chocs climatiques, une incertitude géopolitique et une évolution technologique rapide, notre industrie doit passer du simple management des crises à la construction de systèmes qui les préviennent et aident les communautés à prospérer après leur passage », a-t-il ajouté.

En tant que coprésident, Bartlett devrait se concentrer sur trois priorités : investir dans les personnes pour stimuler l’innovation et promouvoir la culture, renforcer l’utilisation des données pour l’intelligence des risques en temps réel à l’échelle mondiale et accroître la coopération internationale afin que les destinations bénéficient d’un soutien accru lors des crises.

« La Jamaïque et le GTRCMC se tiennent prêts à travailler avec le Forum économique mondial et des partenaires du monde entier pour faire progresser un tourisme résilient, inclusif et innovant pour les personnes et la planète », a déclaré Bartlett.

Cette nomination offre également à la Jamaïque l’opportunité d’apporter les enseignements tirés de l’expérience des Caraïbes face aux ouragans, à la pandémie de COVID-19 et à d’autres perturbations économiques et touristiques dans les discussions de politique mondiale.

Par le biais de sa coprésidence, Bartlett contribuera à orienter les discussions impliquant décideurs, investisseurs et dirigeants du tourisme sur le renforcement de la capacité du secteur à résister à de futures crises.