Presque un an après l’ouragan Melissa, Holness affirme que la reconstruction avance trop lentement

Près d’un an après que l’ouragan Melissa ait ravagé la Jamaïque, le Premier ministre, le docteur Andrew Holness, réitére son éventuelle frustration face à la lenteur de la reconstruction, reconnaissant que des familles demeurent sans abri permanent et que certaines écoles continuent de faire face à des conditions insuffisantes malgré des milliards de dollars engagés pour la relance.

Lors du lancement mardi du Jamaica Reconstruction and Resilience Oversight Committee (JAMRROC) à Jamaica House, Holness a déclaré que les processus bureaucratiques et les procédures d’approvisionnement ont ralenti la mise à disposition d’une aide cruciale, y compris le logement promis aux familles peu après l’ouragan.

« Et peut-être, environ six semaines après l’ouragan, nous avons pris des engagements pour acquérir ce que nous appelons des solutions de logement modulaires ou semi-permanentes. Et nous voici presque un an après l’événement, et nous ne sommes encore qu’à l’étape de la signature des contrats et du démarrage de la livraison des maisons », a déclaré Holness.

« Le processus ne tient pas compte des souffrances des familles qui attendent ces logements, qui dorment encore dehors pour certains », a-t-il ajouté. « Peu importe ce que je dis ici aujourd’hui, ce n’est pas une excuse pour elles. Cela ne leur apporte aucun réconfort. »

Ses propos interviennent alors que la Jamaïque poursuit la phase de reconstruction de sa réponse à Melissa, qui a provoqué des destructions généralisées lorsque l’ouragan a touché l’île l’an dernier. Holness a officiellement annoncé en mars que le pays était passé à la phase de reconstruction.

L’ampleur de la reprise reste particulièrement notable dans le secteur de l’éducation, où 688 écoles ont été endommagées par l’ouragan, dont 313 ont subi des dégâts importants.

La ministre de l’Éducation, la sénatrice Dr Dana Morris Dixon, a déclaré dans son allocution de rentrée du 5 septembre que près de 26 milliards de dollars sont dépensés pour la réparation et la reconstruction des établissements scolaires. Elle a reconnu toutefois que les travaux dans certaines institutions n’avaient pas progressé aussi rapidement que le gouvernement l’espérait.

« Les réparations n’avancent pas aussi vite que nous le souhaiterions dans certaines écoles, mais une fois ces travaux achevés, nos écoles seront plus solides que jamais », a déclaré Morris Dixon.

Malgré des réparations inachevées dans certaines institutions, le gouvernement espérait que toutes les écoles rouvriraient pour la nouvelle année académique le 7 septembre, avec des dispositions de contingence en place lorsque nécessaire.

En revenant sur la reprise de l’éducation un an après Melissa, Holness a déclaré que plus de 300 écoles figuraient sur la liste des réhabilitations et que des progrès significatifs avaient été accomplis malgré les défis liés à l’approvisionnement, à la passation des marchés et aux conditions météorologiques.

Il a reconnu que certaines écoles continuent de faire face à des problèmes, notamment des salles de classe extrêmement chaudes et d’autres besoins en ressources.

« Nous ne pouvons pas expliquer ces insuffisances. Notre responsabilité est de les corriger, d’éliminer les goulots d’étranglement et d’accélérer la livraison », a déclaré Holness. « Nos enfants méritent des environnements d’apprentissage où ils se sentent à l’aise, soutenus et prêts à apprendre. »

Les efforts de reconstruction ont aussi été utilisables pour rendre les écoles plus résilientes et moderniser les installations. Morris Dixon a dit que la première phase d’un Programme de rénovation des salles du personnel couvre 74 établissements, les travaux étant fortement concentrés dans les paroisses les plus touchées par Melissa.

Lors du lancement de JAMRROC mardi, Holness a soutenu que la Jamaïque doit adopter une “changement de mentalité” plus large dans la façon dont les grands projets publics sont exécutés, affirmant que la bureaucratie est devenue réticente à entreprendre rapidement de grands projets.

« Nous ne pouvons pas accepter l’idée que si quelque chose est fait rapidement, cela doit avoir été mal fait. Ou que la seule preuve d’une bonne administration est un processus long », a-t-il déclaré.

Holness a suggéré que les responsables publics peuvent être réticents à accélérer les projets par crainte d’un examen par le Comité parlementaire d’administration publique et d’allocations (PAAC) ou de conclusions défavorables du Vérificateur général.

« Aucun agent public ne souhaite que cette étiquette soit attachée à son nom. Et donc, ils ne vont pas aller plus vite que ce que le processus leur permet », a-t-il dit.

« Mais les gens attendent toujours, et c’est la réalité », a poursuivi Holness. « Je ne suis pas satisfait. Je l’ai clairement dit, je ne suis pas satisfait de la vitesse à laquelle nous avons été capables de livrer. »

Ses remarques interviennent des mois après que son administration a été critiquée quant à la rapidité avec laquelle les dons de secours après l’ouragan étaient dépensés.

En mai, Holness a repoussé les critiques après qu’un audit en temps réel du Département du Vérificateur général a révélé que seulement 26,2 millions de dollars sur 1,44 milliard de dollars de dons en espèces reçus après Melissa avaient été dépensés à fin avril. L’audit a également révélé que les fonds donnés après l’ouragan Beryl en juillet 2024 restaient non dépensés.

À l’époque, Holness avait averti qu’il ne fallait pas confondre vitesse et prise de décisions éclairées.

« Tout ce qui paraît urgent n’est pas nécessairement sage, et tout ce qui est sage ne se révèle pas immédiatement », a-t-il déclaré, ajoutant que « ce qui est évident peut induire en erreur, et la sagesse exige un jugement plus profond ».

Mardi, toutefois, le Premier ministre a insisté sur le fait que le gouvernement doit trouver un moyen d’accélérer la reconstruction sans sacrifier la supervision.

« Donc, pour être clairs, toutefois, la rapidité sans responsabilité est tout aussi inacceptable », a déclaré Holness. « Un engagement national de cette envergure, financé par des ressources publiques substantielles et nécessitant d’agir avec urgence, exige un poids équivalent de la surveillance. »

Le JAMRROC devrait offrir une supervision indépendante de l’Autorité nationale de reconstruction et de résilience (NaRRA), qui est chargée de coordonner la reconstruction post-catastrophe et de faire progresser les efforts de résilience à long terme de la Jamaïque.

Holness a insisté sur le fait que NaRRA reste soumise aux mécanismes de redevabilité existants du pays, malgré ce qu’il a décrit comme des narratifs laissant entendre le contraire.

« NaRRA n’est pas en dehors du cadre de redevabilité de la Jamaïque », a-t-il dit. « Il y a eu de nombreux récits qui suggéraient que NaRRA était en dehors du cadre de redevabilité publique; ce n’est pas le cas. »