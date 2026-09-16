Démissions d’enseignants en Jamaïque en baisse : moins de 300 quittent le système éducatif

Les démissions d’enseignants en Jamaïque ont reculé cette année, avec moins de 300 éducateurs quittant le système scolaire public pendant la période de démission la plus active, selon la ministre de l’Éducation, des Compétences, de la Jeunesse et de l’Information, Dana Morris Dixon.

Morris Dixon a déclaré que moins de 300 enseignants ont présenté leur démission entre juillet et août, ce qui représente un recul par rapport à la même période en 2025.

« C’est moins que l’année dernière. Nous avons en réalité moins de démissions dans le système », a-t-elle déclaré.

La ministre de l’Éducation a fait cette annonce lundi lors de l’inauguration officielle du nouvel Hydel Cumberland High School sur le campus de Cumberland à Portmore, dans le canton de Saint-Catherine.

Juillet et août sont traditionnellement les mois où le système éducatif enregistre le plus grand nombre de démissions d’enseignants, les éducateurs partant avant le début de la nouvelle année académique.

Alors que des postes vacants persistent dans le système, Morris Dixon a indiqué que le ministère dispose de plusieurs mesures pour répondre aux besoins en personnel.

Parmi elles figure un vivier d’environ 1 000 enseignants formés, diplômés des écoles normales et disponibles pour être déployés dans les écoles de l’île.

Le ministère a également mis en place des protocoles facilitant le retour en salle de classe des enseignants actuellement en congé prolongé s’ils le souhaitent.

« Nous avons mis en place de nombreuses voies pour y faire face. Mais je dirais que l’un des éléments encourageants, c’est que nous enregistrons moins de démissions que les années précédentes », a déclaré Morris Dixon.

La rétention des enseignants demeure une préoccupation persistante pour le secteur de l’éducation jamaïcain ces dernières années, les éducateurs quittant les salles de classe pour des opportunités à l’étranger et dans d’autres professions.

Les chiffres les plus récents, toutefois, suggèrent que le nombre de départs s’est atténué à mesure que l’année scolaire 2026-2027 commence.