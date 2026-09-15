Cinq Colombiens expulsés par les États-Unis vers la Dominique rentrent chez eux

Cinq ressortissants colombiens envoyés en Dominique par les États-Unis dans le cadre d’un accord sur les ressortissants de pays tiers sont retournés en Colombie, a confirmé mercredi le Premier ministre Roosevelt Skerrit.

Skerrit a déclaré lors d’une conférence de presse que ces cinq personnes étaient les premiers migrants acceptés par Dominique dans le cadre de l’accord avec Washington et qu’aucun d’entre eux ne demeurait sur l’île des Caraïbes.

Selon le Premier ministre, les États-Unis avaient d’abord soumis une liste de personnes à déporter, mais Dominique a rejeté ces noms et demandé des informations supplémentaires sur les individus.

« Les États-Unis nous ont envoyé une première liste de personnes, et nous n’avons pas accepté ces noms; puis ils nous ont envoyé une seconde liste de personnes parmi lesquelles choisir », a déclaré Skerrit.

Dominique a finalement retenu cinq ressortissants colombiens parmi la seconde liste.

« Ils sont tous les cinq Colombiens et ils sont entrés en Dominique, puis tous repartis et sont retournés en Colombie », a déclaré Skerrit. « C’était très rapide. »

Le Premier ministre a dit que les migrants se voyaient offrir la possibilité de retourner en Colombie après leur arrivée en Dominique, et que les cinq ont accepté.

Skerrit a précisé que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) avait été chargée de gérer le programme au nom de Dominique, tandis que les États-Unis apportaient des fonds pour couvrir les dépenses liées à l’accueil des déportés.

Pendant leur court séjour, les cinq ont été hébergés dans un hôtel et pourvus de nourriture et d’autres nécessités, a-t-il ajouté.

Skerrit a insisté sur le fait que les migrants n’avaient pas de casier judiciaire et n’ont pas causé de problèmes pendant leur séjour en Dominique. Il a ajouté qu’il pensait que l’un des cinq était mineur.

« Je suppose qu’ils n’étaient que des personnes cherchant à améliorer leur vie aux États-Unis et qu’ils se sont retrouvés en difficulté et ont dû être expulsés », a-t-il déclaré.

Skerrit a également défendu la participation de Dominique au programme, présentant la décision comme un accord bilatéral avec les États-Unis et comme une question humanitaire.

« Nous avons une vision plus philosophique de l’humanité et du droit de chacun à survivre et à être reconnu », a-t-il déclaré.

Sous l’accord, Dominique s’est engagée à accepter entre cinq et sept ressortissants de pays tiers par trimestre, a dévoilé Skerrit.

Les États-Unis peuvent formuler une autre demande si nécessaire, mais Dominique examinera tout futur groupe selon les termes et conditions convenus par les deux gouvernements, a-t-il déclaré.

« Nous recevons les cinq premiers, et je suis sûr que si le besoin se fait sentir du point de vue américain, ils nous adresseront une nouvelle demande », a déclaré Skerrit.

Il a ajouté que les deux gouvernements ont jusqu’à présent respecté les conditions établies par l’accord.

La Dominique se situe parmi plusieurs pays des Caraïbes ayant conclu des accords avec Washington pour accueillir certains ressortissants étrangers expulsés des États-Unis, alors que le gouvernement américain élargit l’utilisation des transferts vers des pays tiers.