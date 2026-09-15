République dominicaine aujourd’hui

Agronome Gabriel Valdez Sierra a appelé les autorités dominicaines et la société à renforcer les efforts visant à protéger les ressources naturelles, à préserver la biodiversité et à remédier au déclin des espèces végétales et animales.

Lors de la présentation de son livre « Ressources naturelles et Écologie », Valdez Sierra a mis en garde contre la dégradation des écosystèmes à l’échelle mondiale, citant des recherches qui estiment environ 61 000 kilomètres carrés de nouvelles zones désertiques apparaissent chaque année alors que les terres productives se dégradent.

L’agronome a également mis en avant la perte de sols fertiles, la déforestation et l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre comme des défis environnementaux majeurs. Il a déclaré que le sol s’érode plus rapidement qu’il ne peut se régénérer naturellement, tandis que la destruction continue des forêts tropicales menace les écosystèmes et pourrait affecter la production alimentaire et la disponibilité en eau.

Valdez Sierra a souligné que l’augmentation du dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre pourrait contribuer à des températures plus élevées et à une pression accrue sur les ressources en eau, l’agriculture et les zones côtières.

Focus sur les zones protégées

Le livre examine également l’évolution historique du système des zones protégées en République dominicaine, depuis la création de parcs nationaux dans les années 1950 — notamment les parcs nationaux José Armando Bermúdez et José del Carmen Ramírez — jusqu’à l’évolution du système jusqu’en 2020.

Il aborde également le projet Carebios, qui vise à renforcer la capacité d’adaptation des écosystèmes dans les réserves de biosphère transfrontalières partagées par Haïti et la République dominicaine.

Valdez Sierra a appelé à une plus grande sensibilisation du public à la dégradation de l’environnement et a plaidé pour une action collective afin de lutter contre l’épuisement des ressources naturelles.