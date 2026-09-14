CTO nomme la Barbadienne Courtney-Diana Walker au poste de chargée de programme tourisme durable

L’organisation caribéenne du tourisme (CTO) a nommé Courtney-Diana Walker, professionnelle barbadienne du tourisme et de la communication, au poste de nouveau responsable de programme pour le tourisme durable, alors que l’organisme régional intensifie son orientation vers un développement touristique durable et régénératif.

Walker a officiellement pris ses fonctions le 1er septembre et apportera son soutien à Narendra Ramgulam, directeur adjoint du tourisme durable au CTO, dans la mise en œuvre des programmes et initiatives liées aux priorités en matière de tourisme durable de l’organisation.

Sa nomination s’inscrit dans le cadre du plan Reimagine 2025–2027 du CTO, qui identifie le tourisme durable et régénératif comme l’un des cinq piliers stratégiques majeurs guidant les activités de l’organisation.

L’organisme régional du tourisme a indiqué que cet accent vise à renforcer la durabilité à long terme, la résilience et la compétitivité du tourisme caribéen, tout en veillant à ce que le secteur apporte des avantages économiques, sociaux et environnementaux aux communautés de la région.

« Courtney-Diana apporte une combinaison précieuse de perspective régionale, d’ancrage académique, d’expertise en communication et d’un engagement fort en faveur d’un tourisme durable et inclusif », a déclaré Dona Regis-Prosper, secrétaire générale et directrice générale du CTO.

« Sa nomination renforce notre capacité à réaliser un pilier important du plan Reimagine alors que nous collaborons avec nos membres et partenaires pour promouvoir un développement touristique qui génère une valeur économique, sociale et environnementale durable à travers les Caraïbes. »

Walker apporte une expérience couvrant le tourisme durable, le développement culturel, les communications stratégiques, l’organisation d’événements, la recherche et l’engagement des parties prenantes. Elle a travaillé dans des cadres publics, privés et institutionnels, ce qui lui confère une connaissance des divers domaines du paysage touristique et culturel des Caraïbes.

Son parcours professionnel comprend également la coordination de projets, le développement de programmes, la gestion d’événements et des initiatives soutenant les industries créatives et touristiques de la région.

Elle est détentrice d’une maîtrise en études culturelles de The University of the West Indies et est actuellement en cours pour un Master of Science en gestion du tourisme et des sports à l’UWI Cave Hill.

Ses domaines d’intérêt incluent le tourisme durable et inclusif, le développement des destinations et le potentiel du tourisme pour générer des retombées économiques et sociales plus larges.

Dans son nouveau rôle, Walker contribuera aux initiatives du CTO visant à renforcer les pratiques de tourisme durable et à soutenir le développement des destinations à travers les Caraïbes.

Cette nomination intervient alors que les destinations caribéennes mettent de plus en plus l’accent sur l’équilibre entre la croissance touristique, la résilience climatique, la protection de l’environnement et des bénéfices économiques accrus pour les communautés locales.

Le CTO, dont le siège est à Barbade, représente les intérêts du tourisme dans l’ensemble des Caraïbes et collabore avec les pays membres et les partenaires de l’industrie sur le développement du tourisme, le marketing, la recherche et la coopération régionale.