Holness : Nous ne devons pas mépriser les enfants qui apprennent près de la nature

Le Premier ministre, le Dr Andrew Holness, affirme que l’apprentissage en plein air peut parfois offrir un cadre plus frais et plus favorable aux élèves que les salles de classe jamaïcaines, qualifiées d’« insupportablement chaudes » par ses soins, alors que certains enfants poursuivent leurs cours dans des tentes et à l’ombre des arbres dans des écoles endommagées par l’ouragan.

Holness a formulé ces propos mardi lors du lancement officiel du Jamaica Reconstruction and Resilience Oversight Committee (JAMRROC) à Jamaica House à Kingston, au milieu d’une inquiétude croissante du public concernant les conditions dans les écoles qui attendent encore des réparations près d’un an après l’ouragan de catégorie cinq Melissa.

« Certes, ce matin [mardi], je lisais les journaux où l’on mettait en évidence des enfants apprenant dehors, sous des arbres. Quand j’allais à l’école, c’était mon moment préféré, car les salles de classe étaient si chaudes. Vous savez, je ne cherche pas à excuser le manque de ressources dans certaines écoles, mais la réalité est que parfois, vous savez, j’ai visité les salles de classe à plusieurs reprises, certes avec ma veste et ma cravate, et donc je suis peut-être un peu plus chaud que ceux qui restent à l’intérieur, mais les salles sont insupportablement chaudes, pour beaucoup d’entre elles.»

Holness n’effectuait pas là un commentaire sur une école en particulier, mais sur la reprise plus générale du système éducatif jamaïcain.

Ses propos interviennent alors que des élèves de certains établissements endommagés par l’ouragan, en particulier dans l’ouest de la Jamaïque, continuent d’apprendre dans des espaces temporaires parce que les salles de classe restent inutilisables.

À l’école primaire Holland, dans le milieu de Saint-Élizabeth, par exemple, des élèves des classes de seconde et de troisième ont été déplacés à l’extérieur après qu’une tente utilisée comme salle de classe temporaire est devenue trop chaude.

Les élèves de troisième année suivent des cours sous un manguier, tandis que ceux de seconde utilisent une structure en bambou. L’école, qui compte 215 élèves, utilise actuellement quatre tentes et aurait besoin de cinq salles de classe pour accueillir correctement sa population.

Les conditions à Holland Primary et dans d’autres écoles de Saint-Élisabeth et de Westmoreland ont provoqué des critiques publiques sur le rythme des réparations après l’ouragan Melissa.

Cependant, Holness a soutenu que le débat sur les cours en extérieur devrait aussi prendre en compte les conditions physiques à l’intérieur de certaines salles de classe jamaïcaines, en particulier la chaleur excessive.

Il a souligné que ses propos ne doivent pas être interprétés comme une tentative d’excuser les lacunes du système éducatif.

Et il a ajouté : « Et donc, nous ne devons pas mépriser le fait que nos enfants apprennent près de la nature, dans des environnements plus frais et dans un cadre qui soutient mieux l’apprentissage. Maintenant, notre responsabilité n’est pas d’expliquer les échecs et les insuffisances. Notre responsabilité est de les corriger, d’enlever les obstacles et d’accélérer la mise en œuvre. »

Plus de 300 écoles restent sur la liste du Gouvernement pour des réparations, selon Holness, qui a dit avoir enregistré des progrès significatifs malgré les difficultés liées à l’approvisionnement, à la passation des marchés, à la météo et à d’autres facteurs.

Le Premier ministre a indiqué que le Gouvernement a aussi cherché à utiliser le processus de reconstruction post‑ouragan pour repenser la configuration de certaines infrastructures éducatives du pays, en envisageant la consolidation de certaines écoles et la reconstruction d’autres plutôt que de se limiter à réparer les bâtiments endommagés.

« Encore une fois, nous avons saisi cette opportunité pour consolider certaines écoles, en reconstruire d’autres, pas seulement réparer, mais reconstruire. Et cela se passe plutôt bien. Je pense que nous avons plus de 300 écoles sur notre liste de réparations et nous avons fait des progrès assez importants, compte tenu de tous les défis liés à l’approvisionnement, à la passation des marchés, au temps et à tous les autres obstacles. »

Holness a déclaré que le Gouvernement demeure déterminé à veiller à ce que les élèves reçoivent une éducation et aient accès aux meilleures opportunités possibles, même pendant que la reconstruction se poursuit.

La réouverture des écoles après l’ouragan Melissa représente un défi important pour le Gouvernement, certaines institutions continuant à faire face à des salles de classe endommagées et à des installations inadéquates.

Le Premier ministre a reconnu que certaines écoles continuent de rencontrer des problèmes, notamment une chaleur excessive dans les salles de classe et d’autres besoins en ressources, tout en affirmant que la responsabilité du Gouvernement est d’y remédier et d’accélérer la remise en état.

Le JAMRROC, lancé mardi, est censé assurer une supervision indépendante de la National Reconstruction and Resilience Authority (NaRRA), l’agence chargée de coordonner la reconstruction après les catastrophes et de faire progresser les efforts de résilience à plus long terme pour la Jamaïque.