L’artiste bahamien Stefan Davis tué dans un accident à Miami-Dade

Éminent artiste bahamien Stefan Davis, surtout connu pour sa marque Airbrush Junkies, a été tué dans un accident de la route dans le nord-ouest du comté de Miami-Dade, mercredi, impliquant un adjoint du shérif et un homme recherché pour désertion militaire.

Davis a été grièvement blessé dans l’accident près de Northwest 51st Terrace et Northwest 33rd Avenue et a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il est décédé peu après.

Selon le bureau du shérif du comté de Miami-Dade, des adjoints de l’unité d’intervention contre le vol effectuaient une interpellation routière lorsque Luis Manuel Perez, âgé de 21 ans, aurait accéléré et pris la fuite.

Les autorités ont indiqué que Perez était recherché par l’armée américaine pour désertion.

Des images de surveillance de la zone auraient montré un véhicule roulant à vive allure sur la chaussée peu avant l’accident violent.

Perez a été placé en détention et, selon la soirée de jeudi, était détenu au Turner Guilford Knight Correctional Center.

La nouvelle du décès de Davis a suscité un flot d’hommages aux Bahamas, où il était largement connu pour son art distinctif réalisé à l’aérographe.

Davis s’était bâti une réputation grâce à Airbrush Junkies, transformant des T-shirts, des casquettes, des sacs et d’autres objets en œuvres d’art personnalisées. Son entreprise est devenue un élément incontournable du Mall at Marathon et l’a aidé à s’imposer comme une figure reconnaissable dans la communauté créative du pays.

Le député de Free Town, Lincoln Deal, se souvint de Davis comme d’un artiste doué dont l’œuvre a laissé une empreinte durable sur la culture bahamienne.

« Stefan Davis était véritablement un talent bahamien. Pendant des décennies, il a utilisé son don pour marquer notre culture et toucher tant de personnes », a déclaré Deal dans un hommage publié sur Facebook.

« Si vous vous souvenez d’Airbrush Junkies, que vous ayez eu un T-shirt, un sac, une casquette ou presque n’importe quel élément passé à l’aérographe, vous connaissiez l’œuvre de Stefan. Il ne se contentait pas de peindre. C’était un artiste doté d’un don qui lui était incontestablement propre. »

Deal se souvint que Davis avait réalisé une peinture en direct de Jésus lors d’un événement philanthropique qu’il avait organisé en 2017, décrivant l’artiste comme créatif, talentueux et passionné par son métier.

Le leader du Free National Movement, Michael Pintard, a également rendu hommage à Davis, le décrivant comme un précurseur qui a transformé son intérêt pour l’art à l’aérographe en une entreprise bahamienne bien connue.

« Ce qui a commencé comme la fascination d’un jeune homme pour l’art à l’aérographe s’est transformé en Airbrush Junkies, un nom devenu un repère au Mall at Marathon et une marque connue dans ces îles », a déclaré Pintard.

Il a dit que Davis prenait aussi le temps de partager ses compétences avec les jeunes Bahamiens et d’aider à former la prochaine génération d’artistes.

« Ce qui frappait le plus chez Stefan, c’était qu’il ne cessait jamais de tendre la main en retour », a déclaré Pintard. « Même lorsque son travail gagnait en notoriété, il restait concentré sur la prochaine génération, prêt à enseigner aux jeunes Bahamiens l’art qu’il avait passé des décennies à perfectionner. »

Pintard a dit que le décès de Davis était une perte non seulement pour la communauté artistique du pays, mais aussi pour les petites entreprises et les artistes en herbe.

« Notre communauté de petites entreprises, notre communauté créative et nos jeunes artistes ont perdu un mentor et un précurseur », a-t-il ajouté.