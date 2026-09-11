Antigua-et-Barbuda : les États-Unis poursuivent les discussions sur un accord de déportation vers un pays tiers

Les gouvernements d’Antigua-et-Barbuda et des États-Unis demeurent en discussion sur un mécanisme proposé permettant au pays des Caraïbes d’accepter des ressortissants de pays tiers expulsés des États-Unis.

Le Directeur général des communications au Bureau du Premier ministre, Maurice Merchant, a déclaré que les négociations restent « un travail en cours », les deux gouvernements cherchant à parvenir à un accord.

S’adressant à des journalistes après la réunion hebdomadaire du Cabinet, M. Merchant, qui assure aussi le rôle de porte-parole officiel du Cabinet, a indiqué qu’Antigua-et-Barbuda est prête à aider Washington, mais que certaines conditions doivent être examinées avant que tout accord ne soit finalisé.

« Antigua-et-Barbuda attache une grande valeur à la relation qu’elle entretient avec les États‑Unis et est prête à aider les États‑Unis à cet égard », a déclaré Merchant.

Il a ajouté qu’il existe des stipulations spécifiques attachées à tout accord éventuel et que les discussions à ce sujet se poursuivent.

Selon Merchant, une fois les questions en suspens résolues et un accord conclu, le gouvernement serait en mesure d’aller de l’avant.

Le Premier ministre Gaston Browne avait déjà déclaré que son gouvernement avait accepté d’accueillir jusqu’à dix ressortissants de pays tiers chaque année, sous des conditions strictes. Parmi ces conditions figuraient des vérifications des antécédents criminels et l’exigence que les personnes envoyées à Antigua-et-Barbuda disposent des documents de voyage requis.

Browne a également dit que les États-Unis avaient recherché un accord permettant à Antigua-et-Barbuda d’accepter jusqu’à 120 personnes expulsées sans garanties suffisantes, un risque que son administration a dit ne pas vouloir prendre.

Les discussions interviennent alors que d’autres gouvernements des Caraïbes envisagent des arrangements similaires avec Washington.

À la fin du mois dernier, Sainte-Lucie a annoncé qu’elle commencerait à accueillir des ressortissants de pays tiers en provenance des États-Unis à partir de septembre, en commençant par six personnes, dont cinq hommes.

Selon l’accord, Sainte-Lucie devrait recevoir jusqu’à dix personnes par trimestre au cours des deux prochaines années.

« Les États-Unis restent un partenaire solide et précieux pour Sainte-Lucie. Notre relation repose sur la coopération et un engagement commun à aborder de manière responsable les défis régionaux et internationaux », a déclaré Alva Baptiste, le ministre des Affaires étrangères, du Commerce international, de l’Aviation civile et des Affaires de la diaspora de Sainte-Lucie.