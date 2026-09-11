Évêque haïtien appelle le président Trump à revenir sur la fin du TPS

Un évêque catholique haïtien de haut rang a adressé directement au président américain Donald Trump un appel à réexaminer la fin du statut de protection temporaire (TPS) pour les Haïtiens, avertissant que la nation caribéenne en crise demeure dangereuse pour les déportés.

L’évêque Pierre-André Dumas du diocèse d’Anse-à-Veau-Miragoâne, qui occupe également le poste de vice-président de la Conférence épiscopale d’Haïti, a formulé cet appel dans une lettre adressée à Trump, dans un contexte de préoccupations concernant les retours forcés de Haïtiens depuis les États-Unis.

« La question est : Haïti est-elle réellement un pays aujourd’hui vers lequel on peut renvoyer quelqu’un sans inquiétude ? La réalité nous donne une réponse dramatique », a déclaré Dumas à Vatican News.

Le TPS autorise les ressortissants de pays désignés confrontés à des conflits armés, à des catastrophes naturelles ou à d’autres conditions extraordinaires à résider temporairement et à travailler aux États-Unis lorsque le retour dans leur pays d’origine serait jugé dangereux.

Dans sa lettre, Dumas a exhorté l’administration Trump à reconsidérer la situation des Haïtiens touchés par la suppression de leurs protections.

« M. le Président, nous vous prions respectueusement de reconsidérer la situation des Haïtiens affectés par la suppression du TPS et d’employer tous les moyens juridiques et humanitaires disponibles pour empêcher les retours forcés tant que Haïti demeure dans une telle condition d’instabilité et de danger graves », a-t-il écrit.

Dumas a mis en lumière les contributions des détenteurs haïtiens du TPS à l’économie et à la société américaines, notant que nombre d’entre eux ont fondé une famille et entretiennent des liens profonds avec leurs communautés.

« Les bénéficiaires haïtiens du TPS travaillent, paient des impôts, élèvent leurs enfants, servent leurs églises et leurs communautés et contribuent à la société américaine chaque jour », a-t-il déclaré. « Beaucoup d’entre eux sont des mères et des pères d’enfants nés aux États-Unis qui sont citoyens américains. »

L’évêque a insisté sur le fait que son appel ne visait pas à demander aux États-Unis d’abandonner l’application des lois sur l’immigration ou les contrôles aux frontières, mais à ce que les autorités prennent en compte les conditions humanitaires et sécuritaires en Haïti.

« Nous ne demandons pas aux États-Unis d’abandonner leurs lois. Nous ne demandons pas aux États-Unis de renoncer à la sécurité des frontières », écrit Dumas. « Nous demandons aux États-Unis d’appliquer leurs lois avec humanité lorsque des vies humaines sont en jeu. »

Haïti continue de lutter contre une violence de gang généralisée, une instabilité politique et une crise humanitaire qui ont déplacé un grand nombre de personnes et laissé de nombreuses communautés en difficulté pour accéder aux services de base.

Dumas a dit que ces conditions rendent particulièrement préoccupante la perspective de renvoyer les Haïtiens dans leur pays, appelant le gouvernement américain à prévenir les rapatriements forcés tant que la situation sécuritaire demeure dangereuse.