Le programme de la Fondation VPA-Sandals crée des emplois et des entreprises dans les communautés de St. Ann

Un programme social d’intervention sur trois ans et d’un coût de 21 millions de dollars, mené dans deux communautés de St. Ann, a aidé les habitants à décrocher un emploi, à lancer des entreprises et à renforcer les réseaux de soutien pour les enfants et les familles, selon un nouveau rapport de l’Alliance pour la prévention de la violence (VPA).

L’initiative, mise en œuvre par la VPA et Sandals Foundation à Steer Town et Chalky Hill, s’est déroulée de juillet 2023 à juin 2026 et s’est concentrée sur le soutien psychosocial, la résilience des enfants et des jeunes, l’autonomisation économique, l’engagement communautaire et une masculinité positive.

Selon le rapport de fin de projet de la VPA, 42 jeunes ont achevé une formation à l’employabilité, dont 11 ont trouvé un emploi. Huit habitants ont bénéficié d’une formation entrepreneuriale, et six ont par la suite lancé leur propre entreprise.

Parmi eux figure Tallecia Murphy, fondatrice de Fam’s Printery and More, qui est devenue la première personne de sa famille à enregistrer officiellement une entreprise.

Plus de 50 hommes et garçons ont également participé à l’atelier Big Man Ting Positive Masculinity, qui a utilisé des discussions pour aborder des questions telles que la communication, les conflits, les relations au sein de la famille et les rôles des hommes dans leurs communautés.

Par ailleurs, deux Peace Gardens créés dans les écoles primaires de Steer Town et Chalky Hill restent en usage quotidien, tandis que 31 parents ont suivi des ateliers de parentalité parallèlement à un programme de résilience de l’enfant.

« Je les vois réfléchir avant d’agir désormais — notamment un enfant qui avait l’habitude de sortir de la classe en courant », a déclaré l’enseignante participante Joan Brown.

Les programmes ont été conçus pour se compléter: les enfants bénéficiant d’un soutien psychosocial participaient aussi aux activités des Peace Gardens, tandis que les jeunes ayant suivi la formation à l’employabilité étaient mis en relation avec un accompagnement à l’entrepreneuriat ou des opportunités d’emploi.

L’initiative a également étendu le soutien psychosocial après le passage de l’Ouragan Melissa, tout en poursuivant ses autres programmes.

Karen Zacca, directrice des opérations de la Sandals Foundation et responsable du projet, a déclaré que le maintien d’une présence dans les communautés sur une période de trois ans était essentiel au succès du programme.

« Un véritable changement dans une communauté prend du temps et de la confiance. Trois ans après, nous le voyons à la fois en classe, dans le développement de ces nouvelles entreprises et dans la manière dont nos hommes s’engagent auprès de leurs familles », a déclaré Zacca.

« Nous voulions investir dans quelque chose qui resterait debout après notre départ — pas seulement un événement, mais un système de soutien que la communauté pourrait faire perdurer. Trois ans plus tard, c’est exactement ce que nous voyons. »

La coordinatrice de projet de la VPA, Jonelle Llewellyn, a souligné que l’une des grandes réussites du programme était d’encourager les hommes à remettre en question les idées traditionnelles sur la masculinité et sur leur façon d’interagir avec leurs familles et leurs communautés.

« Grâce à Big Man Ting, les hommes ont été encouragés à regarder honnêtement comment ils communiquent, réagissent face au conflit, se présentent au sein de leur famille et le type de modèle qu’ils souhaitent devenir dans leurs communautés », a déclaré Llewellyn.

« Pour moi, la masculinité positive ne consiste pas à dire aux hommes comment se comporter; il s’agit de créer un espace sûr où ils peuvent réfléchir, remettre en question des comportements et des convictions ancrés dans leur enfance et reconnaître qu’il existe toujours une opportunité de croissance. »

Elle a ajouté que ce type d’autoréflexion peut jouer un rôle dans la prévention de la violence et dans l’établissement de relations plus saines.

Myles, participant au programme Big Man Ting, a déclaré que l’initiative avait aidé à changer sa conception de la force et de la vulnérabilité.

« Pendant longtemps, j’évaluais ma valeur à mon silence, » a-t-il déclaré. « Je pensais qu’être un homme signifiait être une structure immobile qui ne se plie pas, ne se plaint pas et ne montre sûrement pas de fissures. »

Il a ajouté qu’ouvrir la porte à ses difficultés plutôt que de rester silencieux l’avait aidé à établir des liens plus forts avec les autres.

« J’ai appris que la véritable force ne réside pas dans la capacité de supporter la pression sans changer; elle réside dans la résilience qui permet de s’adapter, d’être vulnérable et d’être honnête sur où l’on se trouve », a-t-il ajouté.

Les organisateurs ont indiqué que plusieurs volets de l’initiative se poursuivent au-delà de la fin officielle du projet triennal. Les Peace Gardens sont entretenus par les écoles, les enseignants formés à des approches informées par le traumatisme appliquent ces techniques en classe, et les participants continuent de gérer leurs entreprises et d’avancer professionnellement grâce au soutien du programme.

Dwayne, qui a pris part au programme de préparation à l’emploi, a expliqué que la formation lui avait donné la confiance et les compétences pour trouver un travail.

« Je ne savais même pas par où commencer pour chercher un emploi. Maintenant j’ai un plan, j’ai confiance et j’ai du travail », a-t-il déclaré. « Il y a trois ans, je n’aurais pas pu vous dire cela. »