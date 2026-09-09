Actualités dominicaines

La Garde côtière des États-Unis a rapatrié mardi 51 migrants dominicains et haïtiens vers la République dominicaine après avoir intercepté un navire surchargé au large de la côte d’Aguadilla, dans le nord-ouest de Porto Rico.

Le navire a été repéré par un avion de l’Administration américaine des douanes et de la protection des frontières (CBP), ce qui a poussé la Garde côtière à déployer un bâtiment et un hélicoptère pour l’intercepter.

Les autorités ont indiqué que 34 ressortissants dominicains se trouvaient à bord, dont 30 hommes, deux femmes et deux mineurs, ainsi que 17 ressortissants haïtiens, comprenant 15 hommes et deux femmes.

Les adultes ont été remis à la Marine dominicaine, tandis que les deux mineurs ont été confiés au Conseil national pour l’enfance et l’adolescence (CONANI).

Le commandant de la Garde côtière, Matthew Pinhey, a souligné la coopération entre les agences fédérales américaines, les autorités portoricaines et la Marine dominicaine dans les efforts visant à prévenir les migrations maritimes irrégulières à travers le Passage de la Mona.

Pinhey a averti que ces traversées sont particulièrement dangereuses, car les migrants voyagent fréquemment à bord de navires surchargés et non aptes à la navigation, sans équipement de sauvetage adéquat.

Le Passage de la Mona, qui sépare la République dominicaine de Porto Rico, est une voie fréquemment empruntée par des migrants quittant Hispaniola dans leurs tentatives d’atteindre Porto Rico.