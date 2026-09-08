Chômage à Sainte-Lucie chute à 10,1 % au 2e trimestre 2026

Le taux de chômage de Sainte-Lucie a reculé pour atteindre 10,1 % au cours du deuxième trimestre 2026, prolongeant la tendance à la baisse du chômage alors que l’emploi augmentait dans plusieurs secteurs, selon la plus récente Enquête sur la force de travail.

Les données de l’Office central de la statistique (CSO) indiquent que le taux de chômage sur la période avril-juin s’est amoindri, passant de 12,1 % au premier trimestre à 13,4 % sur la même période en 2025.

Cette dernière estimation représente une diminution de 3,3 points de pourcentage sur un an.

L’emploi total a atteint 99 528 personnes au cours du deuxième trimestre, soit une hausse de 691 par rapport au trimestre précédent et 1 677 de plus par rapport à la même période l’an dernier.

Le taux d’emploi est monté à 89,9 % de la force active, en hausse par rapport à 87,9 % au premier trimestre et 86,6 % au deuxième trimestre de 2025.

Le chômage chez les jeunes a aussi enregistré une diminution marquée, tombant à 15,5 % contre 18,5 % au trimestre précédent. Il y a un an, le taux de chômage des jeunes s’élevait à 24,1 %.

Les données du CSO montrent une hausse de l’emploi dans le secteur de la construction de 14 % au cours du trimestre, tandis que les services administratifs et de soutien ont enregistré une augmentation de 35,1 %.

Les activités d’hébergement et de restauration demeurent l’industrie qui emploie le plus à Sainte-Lucie, représentant 16,4 % de l’emploi total. Le commerce de gros et de détail représente 14,2 %, tandis que la construction en représente 9,4 %.

Le gouvernement a accueilli favorablement les chiffres les décrivant comme un signe de consolidation continue de l’économie et d’un élargissement des opportunités d’emploi.

L’administration du Premier ministre Philip J. Pierre a affirmé que ses politiques économiques des cinq dernières années visaient à soutenir les entreprises locales, attirer l’investissement direct étranger, renforcer les secteurs productifs et accélérer le développement des infrastructures.

Le gouvernement a souligné plusieurs projets majeurs du secteur public et privé qui ont contribué à l’activité économique, notamment le centre-ville Rodney Bay du Republic Bank, le quartier général de la police du département Nord, Cabot Resorts, A’ila Resorts, le développement résidentiel Talvern, les Halls of Justice et les projets de Global Ports Holding à Castries et à Soufrière.

Par ailleurs, d’autres projets comprennent Anchorage by the Sea, The View at the Morne, Anse Ferre, le Roseau Food Court et Souvenir Market, l’autoroute Millennium et le projet de reconstruction de la West Coast Road, Caribbean Galaxy et le projet de reconstruction de l’hôpital St. Jude.

Pierre a indiqué que son administration poursuivrait sa collaboration avec les partenaires des secteurs public et privé pour créer des emplois, renforcer les entreprises, développer la main-d’œuvre du pays, attirer les investissements et moderniser les infrastructures.

Le gouvernement a souligné que son objectif demeure de faire en sorte que la croissance économique se traduise par davantage d’opportunités d’emploi et par une amélioration des conditions de vie des Saint-Luciens.