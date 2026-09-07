Deux Sud-Coréens enlevés en Haïti libérés indemnes

Deux ressortissants sud-coréens travaillant en Haïti ont été libérés sain et sauf après avoir été enlevés par des membres d’un gang fortement armé le 31 juillet, a annoncé mercredi le ministère des Affaires étrangères.

Les deux hommes, employés d’une entreprise sud-coréenne opérant dans le pays, ont été enlevés près de l’hôpital La Paix alors qu’ils se rendaient au travail. Des responsables du ministère ont confirmé que les deux personnes se trouvaient en bonne santé à la suite de leur libération échelonnée.

« L’un d’eux a été libéré le 18 août, suivi de la libération de l’autre mardi. Leurs conditions de santé sont bonnes », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué officiel.

Suite au signalement initial de l’enlèvement auprès de l’ambassade sud-coréenne en République dominicaine — qui assure également la compétence diplomatique pour Haïti — le gouvernement sud-coréen a mis en place une cellule de crise. Des responsables ont travaillé en étroite coordination avec les autorités haïtiennes pour garantir le retour en toute sécurité des deux travailleurs.

L’enlèvement met en évidence la crise sécuritaire persistante dans cette nation membre francophone de la CARICOM, où des gangs armés exercent un contrôle étendu sur des territoires majeurs, y compris dans certaines zones de la capitale.

En raison de l’instabilité violente persistante, la Corée du Sud avait imposé en mai 2024 une interdiction de voyage sur Haïti, obligeant les citoyens à obtenir une autorisation spéciale du gouvernement pour utiliser leur passeport et rester dans le pays. Les autorités ont noté que les deux victimes avaient obtenu avec succès les permis requis pour leurs activités professionnelles avant l’incident.

Des enlèvements ciblés impliquant des ressortissants sud-coréens en Haïti se sont produits au cours des années passées. En 2021, un couple missionnaire et trois autres ressortissants étrangers ont été libérés 17 jours après leur enlèvement. Un incident similaire en 2005 a vu un homme d’affaires sud-coréen retenu pendant trois jours avant d’être libéré sain et sauf.