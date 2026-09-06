Le président guyanais Irfaan Ali sera l’orateur principal à la conférence caribéenne sur le tourisme en octobre.

Le président guyanais Irfaan Ali prononcera le discours d’ouverture lors de la Conférence sur l’État de l’industrie touristique (SOTIC) de l’Organisation du tourisme caribéen (CTO), qui se tiendra à Georgetown le mois prochain.

La conférence, prévue du 5 au 9 octobre, sera présentée sous le thème « Avenir du tourisme : intelligent, durable et inclusif ».

Ali est attendu pour évoquer l’avenir du tourisme caribéen, notamment l’usage de la technologie et de l’innovation, la résilience économique et environnementale, et les efforts visant à faire en sorte que la croissance touristique bénéficie aux communautés de la région.

La conférence intervient alors que les destinations caribéennes font face à des attentes des voyageurs en mutation, à des technologies émergentes, à des pressions liées au climat et à une concurrence croissante sur le marché mondial du tourisme.

« La participation du président Ali apporte une dimension importante à la SOTIC à un moment où nous posons des questions fondamentales sur ce à quoi devrait ressembler l’avenir du tourisme caribéen », a déclaré Dona Regis-Prosper, secrétaire générale et directrice générale de l’Organisation du tourisme caribéen (CTO).

« Elle apporte la perspective non seulement d’un chef de gouvernement régional, mais aussi d’un leader qui comprend le tourisme durable et son lien avec le développement national. »

Le Guyana accueillera la SOTIC pour la première fois, et l’approche du pays en matière de tourisme durable, de conservation de la biodiversité et de participation communautaire devrait figurer dans les discussions.

La ministre du Tourisme, de l’Industrie et du Commerce du Guyana, Susan Rodrigues, a déclaré que l’accueil de la conférence offre une opportunité de faire avancer les discussions régionales sur le tourisme tout en mettant en valeur l’économie touristique croissante du pays.

« Le thème de la conférence parle directement du type d’avenir touristique que nous cherchons à construire — un avenir qui embrasse l’innovation, protège ce qui rend nos destinations distinctives et veille à ce que les retombées du tourisme atteignent nos populations et nos communautés », a déclaré Rodrigues.

Ali, qui a pris ses fonctions pour la première fois en tant que neuvième président exécutif du Guyana en août 2020, a entamé son deuxième mandat en septembre 2025.

Avant de devenir président, il a siégé à l’Assemblée nationale et occupé des portefeuilles ministériels, notamment le logement et l’eau, ainsi que le tourisme, l’industrie et le commerce. Il est titulaire d’un doctorat en planification urbaine et régionale de l’Université des Indes Occidentales (UIW).

SOTIC est le principal forum régional de la CTO réunissant les ministres du tourisme, les commissaires et directeurs du tourisme, les chefs d’entreprise du secteur privé, les universitaires, les partenaires internationaux, les médias et autres parties prenantes de l’industrie.

Le programme de cette année mettra l’accent sur des domaines tels que les données et l’intelligence touristiques, les technologies émergentes, la résilience face au climat, le tourisme régénératif, la compétitivité des destinations et une croissance inclusive.

Les réunions d’affaires de la CTO se tiendront les 5 et 6 octobre, suivies par la conférence principale les 7 et 8 octobre. Le Congrès régional de la Jeunesse du Tourisme se déroulera le 8 octobre, tandis que les Briefings médiatiques Destination clôtureront la conférence le 9 octobre.