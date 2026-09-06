Terrance Drew, Premier ministre de Saint-Christophe-et-Névis, stable alors que les médecins poursuivent les évaluations médicales en Floride

Le Premier ministre de Saint-Christophe-et-Niévès, le docteur Terrance Drew, affirme qu’il se remet bien et demeure dans un état stable, alors que les médecins du sud de la Floride poursuivent leurs évaluations médicales après une récente frayeur sanitaire.

Âgé de 49 ans, Drew a livré une mise à jour sur son état jeudi lors d’une vidéo de cinq minutes diffusée, quelques jours après avoir souffert de nausées, de vomissements, de vertiges et de difficultés à marcher et à maintenir son équilibre.

Le Premier ministre, qui est également médecin, n’a pas dévoilé la cause de son malaise. Il a indiqué avoir été évalué initialement à Saint-Christophe-et-Niévès avant de recevoir des soins médicaux en Martinique et de voyager ensuite vers les États-Unis pour des examens complémentaires.

« Mes femmes et moi sommes venus ici sur les conseils de spécialistes de Saint-Christophe-et-Niévès ainsi que de Martinique afin que des investigations plus approfondies puissent être menées », a déclaré Drew.

« À ce stade, il n’y a rien d’alarmant à signaler, mais les médecins poursuivent leurs investigations et il me paraît important de leur laisser mener leurs analyses de façon exhaustive. »

Drew a indiqué que ses symptômes avaient commencé dimanche dernier par une nausée persistante qui s’est progressivement transformée en épisodes de vomissements.

Il a aussi ressenti une douleur sur le côté gauche du cou, un léger mal de tête et des vertiges avant de devenir instable sur ses pas.

« Au fil de la journée, j’ai commencé à me sentir instable sur mes pieds et j’ai eu des difficultés d’équilibre et de marche. J’ai compris que ces signes ne devaient pas être ignorés », a-t-il déclaré.

Drew a pris contact avec trois médecins, dont un neurologue, et on lui a recommandé de se rendre à l’hôpital général JNF, où il a passé des scanners et d’autres examens.

Il a ensuite été pris en charge en Martinique avant de se rendre en Floride du Sud sur les conseils de ses médecins.

Drew a déclaré suivre les recommandations médicales en se reposant et en s’écartant momentanément de sa routine sportive habituelle. Il a précisé avoir pu effectuer une promenade légère jeudi matin.

« Bien que ses séances habituelles à la salle de sport me manquent assurément, pour l’instant je préfère prendre les choses doucement », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a décrit cette frayeur sanitaire comme un « réveil » et a exhorté les habitants à prêter attention aux changements de leur santé, à faire des bilans réguliers, à se reposer suffisamment et à consulter un médecin dès qu’un signal suspect apparaît.

Il a également remercié les équipes médicales de Saint-Kitts-et-Niévès, de Martinique et des États-Unis, ainsi que les responsables diplomatiques qui l’ont aidé pour ses soins et ses déplacements.

« Je demeure de bonne humeur, retrouve progressivement toute ma vigueur et suis pleinement conscient et dans un état stable alors que ces évaluations se poursuivent », a déclaré Drew. « Je vous tiendrai informés de mon état une fois les examens terminés, mais je suis en bonne voie de rétablissement. »

Drew occupe le poste de Premier ministre de Saint-Christophe-et-Niévès depuis 2022.