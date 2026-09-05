Guyana augmente sa production alimentaire de près de 28 % dans le cadre de la réduction des importations au CARICOM

Le Guyana a enregistré une augmentation d’environ 28% de la production de denrées agricoles clés sur une période de cinq ans, alors que le pays œuvre à aider la Communauté caribéenne (CARICOM) à réduire sa dépendance envers les importations alimentaires, a indiqué mardi le ministre de l’Agriculture, Zulfikar Mustapha.

La production sur 15 des denrées prioritaires de la CARICOM est passée de 1,41 million de tonnes en 2020 à 1,81 million de tonnes en 2025, soit une hausse de 394 698 tonnes, ou 27,9%.

Mustapha a affirmé que cette expansion a permis au Guyana de rester sur la trajectoire nécessaire pour soutenir l’objectif de la CARICOM consistant à réduire la facture alimentaire de la région de 25% d’ici à 2030.

« Le Guyana s’est imposé comme le principal pays de la CARICOM dans le développement du système agroalimentaire et, en même temps, comme une voix majeure dans la priorité accordée à la sécurité alimentaire, » a déclaré Mustapha lors d’une interview accordée au Département de l’Information Publique.

L’initiative régionale est née des discussions entre les dirigeants de la CARICOM, alors que les États membres cherchaient à accroître la production agricole et à réduire la lourde dépendance des Caraïbes vis-à-vis des aliments importés.

Mustapha a indiqué que le Guyana a enregistré ce qu’il décrit comme un taux de réussite de 77% lorsque les progrès réalisés par rapport à l’objectif ont été évalués en 2025.

Il a attribué ces gains à une augmentation de la production agricole, à des investissements accrus et à une coopération renforcée entre les États membres de la CARICOM.

« De nombreux pays des Caraïbes et de la CARICOM exigent désormais notre stratégie, notre aide et notre expertise », a déclaré Mustapha, notant que le Guyana apporte également une assistance technique à d’autres pays qui cherchent à développer leur production agricole.

Le Guyana a enregistré des progrès dans plusieurs domaines, notamment la production de maïs, de noix de coco et de soja. La culture du soja a aussi été étendue pour soutenir l’industrie locale des aliments pour animaux.

La production animale a progressé de 12,5% entre 2020 et 2025, tandis que la production avicole a augmenté de 11,5%, la viande de bœuf de 11,7%, le porc de 6% et la production d’œufs de 12,4%.

Le gouvernement envisage désormais d’étendre la production d’oignons, environ 300 acres devant être cultivés dans la Région Neuf au cours de la campagne actuelle.

Mustapha a déclaré que l’objectif est de satisfaire une plus grande part de la demande intérieure du Guyana tout en augmentant éventuelle­ment les exportations agricoles vers d’autres pays des Caraïbes.

« Nous ne faisons pas seulement de la transformation agroalimentaire pour vendre localement », a-t-il dit. « Nos produits destinés à l’agro-transformation sont vendus dans différentes parties des Caraïbes. »

Le ministre a reconnu que les ouragans et d’autres catastrophes naturelles ont perturbé la production agricole dans plusieurs pays des Caraïbes et ralenti les progrès régionaux.

Cependant, il demeure optimiste quant à la capacité de la CARICOM à atteindre la réduction de 25% de sa facture d’importation alimentaire d’ici 2030, à mesure que les États membres poursuivent l’expansion de leurs secteurs agricoles.