La Dominique vise EC$1 milliard dans le tourisme alors que les revenus du secteur augmentent

La Dominique est sur la voie de bâtir une industrie touristique d’un milliard de dollars EC, alors que le secteur continue de se développer et que d’importants projets d’infrastructures avancent, déclare la ministre du Tourisme, Denise Charles Pemberton.

Lors d’une réunion à la mairie de Roseau Sud, à Loubière, lundi soir, Denise Charles Pemberton a indiqué que le tourisme avait généré environ 405 millions de dollars de recettes au cours de la période 2024-2025.

Elle a ajouté que ces chiffres témoignent de l’importance croissante du tourisme pour l’économie de La Dominique et constituent une base solide pour l’objectif du gouvernement visant à développer ce secteur jusqu’à atteindre un milliard de dollars.

Selon elle, le tourisme joue un rôle de plus en plus déterminant dans l’activité économique et la création d’opportunités à travers le pays, alors que La Dominique poursuit l’expansion de son économie touristique et des expériences offertes aux visiteurs.

Parmi les grands projets destinés à soutenir cette croissance figure la poursuite de la construction de l’aéroport international de La Dominique, que le gouvernement espère voir améliorer l’accessibilité aérienne de l’île et accroître les arrivées de visiteurs.

Denise Charles Pemberton a également souligné le développement d’une marina comme un autre investissement majeur attendu pour renforcer l’industrie touristique et générer des revenus supplémentaires.

La ministre a déclaré que ces projets d’infrastructure, associés à un investissement continu dans le secteur, pourraient aider La Dominique à atteindre son objectif d’un milliard de dollars tout en renforçant la contribution du tourisme à la croissance économique globale du pays.