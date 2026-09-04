La Dominique vise un secteur touristique d’un milliard de dollars EC alors que les revenus du secteur grimpent

La Dominique est en bonne voie pour bâtir une industrie touristique évaluée à EC$1 milliard, alors que le secteur continue de se développer et que des projets d’infrastructures majeurs avancent, affirme la ministre du Tourisme, Denise Charles-Pemberton.

Lors d’une réunion à la mairie de Roseau-Sud à Loubière, lundi soir, Denise Charles-Pemberton a déclaré que le tourisme avait généré environ 405 millions de dollars de revenus durant la période 2024-2025.

Elle a ajouté que ces chiffres témoignent de l’importance croissante du tourisme pour l’économie de La Dominique et constituent une base solide pour l’objectif du gouvernement de faire du secteur une industrie d’un milliard de dollars.

Charles-Pemberton a souligné que le tourisme joue un rôle de plus en plus déterminant dans l’activité économique et dans les opportunités créées à travers le pays, à mesure que La Dominique poursuit l’expansion de son infrastructure touristique et de ses expériences destinées aux visiteurs.

Parmi les projets majeurs susceptibles de soutenir cette croissance se trouve la construction en cours de l’aéroport international de La Dominique, que le gouvernement espère voir améliorer l’accès aérien à l’île et accroître les arrivées de visiteurs.

Charles-Pemberton a également évoqué le développement d’une marina comme un autre investissement important attendu pour renforcer l’industrie touristique et générer des revenus supplémentaires.

La ministre a déclaré que ces projets d’infrastructures, conjugués à des investissements soutenus dans le secteur, pourraient aider La Dominique à atteindre son objectif d’un milliard de dollars tout en renforçant la contribution du tourisme à la croissance économique globale du pays.