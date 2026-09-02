Moody’s relève la perspective de notation de Trinidad et Tobago à stable

L’agence Moody’s Ratings a rehaussé l’orientation de la note souveraine de Trinidad et Tobago, passant d’une perspective négative à stable, tout en confirmant la note Ba2, démarche que le gouvernement qualifie de signe croissant de confiance internationale dans sa stratégie économique.

Le ministère des Finances a annoncé ce changement mardi, précisant que Moody’s souligne une amélioration des perspectives externes du pays ainsi que les mesures prises pour gérer ses obligations de la dette.

Selon le ministère, Moody’s a mis en avant la stratégie proactive de gestion de la dette adoptée par le gouvernement, notamment l’émission obligataire internationale de janvier qui a permis le remboursement partiel d’une obligation d’un milliard de dollars US arrivée à échéance en août 2026. Cette opération a amélioré le profil d’échéance de la dette du pays et contribué à réduire les vulnérabilités externes, selon le ministère.

Moody’s a aussi souligné les marges de manœuvre financières de Trinidad et Tobago, notamment le Fonds de patrimoine et de stabilisation. Le ministère indique que les réserves combinées de liquidités et équivalents s’élèvent à environ 32 % du produit intérieur brut, tandis que le ratio intérêts par rapport aux recettes reste en deçà de 14 %, soit globalement comparable à des pays équivalents en notation.

L’agence de notation prévoit aussi une hausse significative de la production d’hydrocarbures du pays à partir de la fin de 2027.

Cette révision des perspectives survient peu après que le Fonds monétaire international a terminé sa consultation annuelle de 2026 avec Trinidad et Tobago.

Selon le ministère des Finances, le FMI a conclu que la dette du pays demeure soutenable à moyen terme et que Trinidad et Tobago continue de disposer d’un accès total aux marchés internationaux de capitaux.

Le ministère a ajouté que le FMI a également salué les réformes du système d’assurance nationale, réformes que le gouvernement affirme avoir renforcé la soutenabilité du système de 12 ans.

Moody’s a également mentionné le retrait par Trinidad et Tobago de la liste des juridictions fiscales non coopératives de l’Union européenne comme développement positif.

Le gouvernement s’est félicité de cette révision des perspectives, indiquant qu’elle s’inscrit dans les efforts fournis au cours de l’année écoulée pour renforcer la discipline budgétaire, améliorer l’administration des recettes et mener une consolidation fiscale.

« C’est un moment déterminant pour notre pays », a déclaré le ministre des Finances Davendranath Tancoo. « Quand deux des institutions les plus respectées au monde confirment de manière indépendante la direction que nous avons choisie, cela envoie un signal fort à nos citoyens, aux investisseurs et à nos partenaires que Trinidad et Tobago est résolument revenu sur une trajectoire de stabilité et d’un regain de confiance. »

Le ministre a précisé que le gouvernement poursuivrait ses efforts pour approfondir la consolidation budgétaire, moderniser les institutions publiques et diversifier l’économie.