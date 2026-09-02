Le Belize fait progresser son système de commerce numérique après l’échange de connaissances avec la Jamaïque

Belize a franchi une étape supplémentaire vers la mise en œuvre de son Guichet Unique Électronique pour le Commerce, à la suite de la clôture d’un échange de connaissances de quatre jours avec l’Administration des Douanes de Jamaïque.

Cette initiative a permis aux responsables beliziens d’obtenir des informations de première main sur le Guichet Unique pour le Commerce établi par la Jamaïque, connu sous le nom de JSWIFT, alors que Belize s’emploie à développer son propre système numérique destiné à gérer le commerce et les procédures frontalières.

Cet échange s’est déroulé dans le cadre du Programme de Facilitation du Commerce et des Investissements, financé par la Banque Interaméricaine de Développement via un prêt accordé au Gouvernement du Belize et mis en œuvre par l’Unité Centrale d’Exécution du Ministère des Finances.

Le Guichet Unique Électronique du Belize, ou ESW, vise à moderniser et numériser les procédures d’importation, d’exportation et d’autres démarches liées au commerce, en renforçant la coordination entre les agences gouvernementales et en réduisant les inefficacités.

Des responsables ont indiqué que les leçons tirées du système jamaïcain aideront à éclairer et à accélérer la transformation numérique du commerce au Belize.

La délégation belizienne comprenait des membres de l’équipe technique du projet ESW, représentant la Direction Générale du Commerce Extérieur, le Département des Douanes et de l’Accise du Belize, l’Autorité sanitaire agricole du Belize, le Bureau central des Technologies de l’Information et le Ministère des Finances.

L’équipe technique est chargée d’examiner et de valider les processus et les exigences métiers, ainsi que d’appuyer la réingénierie des processus opérationnels, les essais et la mise en œuvre du système.

L’initiative plus large implique également le Département des Pêches du Belize, la Division pharmaceutique du Ministère de la Santé et l’Unité de Contrôle des Fournitures.

Selon le gouvernement, le Guichet Unique Électronique s’inscrit dans le cadre d’efforts plus vastes visant à améliorer l’efficacité de l’appareil d’État, à faciliter le commerce légitime et à renforcer la compétitivité du Belize en créant des procédures frontalières et commerciales plus coordonnées et plus rationalisées.